ظریف در گفتگو با مهر: زمزمه های موسیقایی مردم رو به خاموشی است

هوشنگ ظریف با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: در دهه های 40 و 50 موسیقی ایران رشد خود را از هر نظر طی می کرد. دایر بودن هنرستان های موسیقی، زمینه سازیهای دانشگاههای موسیقی برای جایگزینی نسل آینده و همچنین مهیا بودن فضایی برای اشتغال جوانان فعال در حوزه موسیقی باعث می شد تا موسیقی ایران از هرنظر رشد خوبی داشته باشد.

این استاد و نوازنده تار در ادامه افزود: همه این عواملی دست به دست هم می داد تا آثار ماندگاری خلق شود و همین آثار در میان مردم زمزمه شود که به نوعی بر شادی و فرح اجتماعی ما تاثیر مستقیم می گذاشت.

امروزه نمی توان دو بار یک آهنگ را گوش کرد

عضو شورای عالی موسیقی همچنین گفت: اما متاسفانه با کم توجهی هایی که طی چند دهه گذشته نسبت به موسیقی صورت گرفته امروز آهنگها رویه ای را طی می کند که مخاطبان در واقع حاضر نیستند دوبار یک آهنگ را گوش کنند. وقتی کارها را گوش می کنیم به نظر می رسد که آن اصالت را ندارد و آن زیباییهایی که در ملودی پردازیها هست اصلا دیده نمی شود.

ظریف درباره وضعیت کنونی موسیقی در بین نسل جوان گفت: از میان جوانانی که به سمت موسیقی می آیند یک عده ای در نیمه راه دست از کار می کشند و آنهایی هم که فعالیتشان را ادامه می دهند و از دانشگاه فارغ التحصیل می شوند نه فضایی برای جذب آنها وجود دارد و نه امکان فعالیت به آنها داده می شود. اینها به هر حال باید زندگی شان را بچرخانند اما آیا با تدریس موسیقی این امر اتفاق می افتد؟

این نوازنده همچنین تاکید کرد: در دهه های 40 و 50 که یکی از درخشانترین دوره های موسیقی ما به حساب می آید پس از تعلیم جوانان بلافاصله آنها را در رادیو تلویزیون و گروههای مختلف جذب می کردند. برنامه های رادیویی "گلهای جاویدان" و "گلهای تازه" با همراهی بزرگانی چون تجویدی، همایون خرم، و بسیاری دیگر که الان هم احساس جاودانه بودن از آثارشان برای شنونده تداعی می شود نمونه ای مشخص برای موفقیت موسیقی ما در گذشته ای نه چندان دور است. من هنوز هم به شاگردانم توصیه می کنم آن برنامه ها را حتما گوش کنند و مطلب بیاموزند.

وی در ادامه افزود: برای بهبود این وضعیت باید دست اندرکاران برای موسیقی و کسانی که دنبال موسیقی می روند ارزش قائل شوند تا این اطمینان به وجود بیاید که اهالی موسیقی نیز آینده مطمئنی از نظر شغلی خواهند داشت. دست اندرکاران اگر چنین رویه ای را در پیش بگیرند آن وقت دلگرمی بیشتری برای جوانترها به وجود خواهد آمد.

خواننده های جوان هویت مستقل هنری ندارند

هوشنگ ظریف ضمن انتقاد از برخی خوانندگان نسل جوان گفت: در گذشته هر کدام از خوانندگان هویت مستقل هنری خودشان را داشتند و زمانی که شما صدای هر کدام از خوانندگان مانند بنان، محمودی خوانساری، قوامی و ... را می شنیدید به راحتی می توانستید بفهمید چه کسی در حال اجرای برنامه است.

این استاد تار نوازی افزود: اما امروزه وقتی صدای خواننده ای را از رادیو می شنویم احساس می کنیم کسی شبیه به استاد شجریان می خواند اما خود شجریان نیست و این نشان می دهد خواننده های نسل امروز هویت و امضای مستقل هنری خود را ندارند. استاد شجریان استاد بزرگی است و شکی در این موضوع نمی توان داشت منتهی این دلیل نمی شود که هیچ خواننده ای نخواهد خودش باشد و این مایه تاسف است.

وی همچنین تصریح کرد: با این وضعیت ترافیک تهران امکان دیدارها کمی مشکل شده است. من چند سال قبل در خانه موسیقی نیز پیشنهاد داده بودم که هر چند ماه یکبار از هنرمندان دعوت شود تا دور یکدیگر جمع شوند و ضمن تازه کردن دیدارها و مطلع شدن از حال یکدیگر در مورد کارها نیز صحبت شود.

ظریف در ادامه با طرح پیشنهادی برای بهتر شدن جریان موسیقی در بین جوانان گفت: اگر هر منطقه ای از شهرداری در بخش مربوط به برنامه های فرهنگی اش جشنواره موسیقی منطقه ای برگزار کند جوانان با اشتیاق بیشتری فعالیت خواهند کرد. اگر چنین اتفاقی بیفتاد ما در طولانی مدت می توانیم شاهد کشف و رشد استعدادهای بی نظیری در موسیقی کشورمان خواهیم شد.