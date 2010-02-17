علیرضا کاظمیپور که نویسندگی مجموعه نوروزی "زنبابا" را برای شبکه سه به عهده دارد، درباره اینکه وجود شوراهای متعدد برای تصویب فیلمنامه تا چه حد نویسندگان را دچار مشکل میکند، به خبرنگار مهر گفت: شوراها بر مبنای ضرورتها تشکیل شدهاند و نمیتوان در این باره گلایه کرد، اما بهتر است فکری برای روند طولانی تصویب فیلمنامه شود. چون بعد از ارائه طرح ،بررسی در گروه و شبکه انجام و سپس به شورای طرح و برنامه معاونت سیما ارائه میشود.
وی در ادامه افزود: شوراها طرحهای ارائه شده را بررسی میکنند تا از کارهای تکراری جلوگیری کنند. فقط زمانی مسئولان طرح را سریع تصویب میکنند که مجبور هستند اثر را به موقع به آنتن برسانند. در واقع چون محدودیت در زمان دارند، به همین دلیل کارهای اداری هم به سرعت انجام میشود. در غیر این صورت طرح زمان زیادی برای تصویب باید پشت سر بگذارد.
نویسنده مجموعه "دلنوازان" ادامه داد: مثلاً من طرحهایی به تلویزیون ارائه دادهام که با وجود آنکه یک تا دو سال از ارائه آن گذشته، اما هنوز تصویب نشده است، اما طرحهایی هم داشتهایم که شفاهی تصویب شدهاند.
کاظمیپور درباره اینکه چرا مجموعههای موضوعهای کمی غیر معمول در تلویزیون که همزمان با پخش نوشته میشود، بعد از چند قسمت تغییر میکند و دوباره به تکرار میافتد، توضیح داد: تلویزیون به دنبال جذب مخاطب است. زمانی که مخاطب با کار نمیتواند ارتباط برقرار کند، مسلماً شکل کار تغییر میکند. به نظرم وقتی مخاطب با کار نتواند ارتباط برقرار کند، آن کار شکست خورده است. البته مخالف انجام کارهای تکراری هستم و باید کارهای جدید و بکر ساخته شود.
وی درباره تعداد کم مجموعههایی که نقد صریح به موضوعات اجتماعی دارند، توضیح داد: فضای نقدپذیری در جامعه ما وجود ندارد، به همین دلیل نویسنده هم به ناچار به سمت سوژههای بیخطر میرود تا راحتتر تصویب شده و درگیر ممیزی نشود.
نظر شما