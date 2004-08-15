حضور بيمه هاي خارجي در كشور رشد وشكوفايي صنعت بيمه را در پي خواهد داشت

مديرعامل بيمه دانا درگفت و گو باخبرنگار اقتصادي "مهر" در خصوص فعاليتهاي شركتهاي بيمه خارجي در كشور گفت: حضور شركتهاي بيمه خارجي در كشور موجب افزايش رقابت و ارتقاي سطح دانش در صنعت بيمه كشور شده كه اميدواريم درطول برنامه چهارم توسعه شاهد حضور اين بيمه ها در كشور باشيم.

عبدالرضا قاسمي، بابيان اينكه حضور بيمه هاي خارجي در كشور رشد و شكوفايي صنعت بيمه را در پي خواهد داشت، افزود: در حال حاضر صنعت بيمه كشور ما مانند ساير بخش هاي ديگر اقتصادي و صنعتي از صنعت بيمه جهاني فاصله داشته كه اميدواريم با خصوصي شدن بيمه هاي دولتي گام موثري در جهت كاهش اين فاصله برداشته شود.

وي، با ذكر اين مطلب كه بيمه دانا به طور كامل آماده خصوصي شدن است، اظهار داشت: بيمه دانا از اواسط سال گذشته كليه مدراك خود جهت خصوصي سازي را به سازمان بورس اوراق بهادار و شوراي بورس ارائه كرده كه به محض رفع موانع قانوني اين شركت به جمع بيمه هاي خصوصي كشور خواهد پيوست.

قاسمي با تاكيد بر خصوصي سازي صنعت بيمه، براي بهبود كارايي و افزايش رقابت پذيري شركت هاي بيمه گفت: با ورود به اين عرصه و خروج از ساختار دولتي رقابت براي ارايه خدمات بهينه در بازار بيمه كشور افزايش خواهد يافت.