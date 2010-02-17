هویت 11 متهم ترور مبحوح اعلام شد / رژیم صهیونیستی متهم اول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، "ضاحی خلفان تمیم" در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: پلیس دبی اسامی 11 نفر از متهمان ترور مبحوح به همراه تصاویر آنها را منتشر کرد.

وی تصریح کرد: احتمال دارد سران برخی کشورها به سرویس های جاسوسی خود دستور ترور مبحوح را داده باشند. وی در ادامه احتمال دست داشتن سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی "موساد" را در ترور مبحوح بعید ندانست.

تمیم با بیان این مطلب افزود: عملیات ترور مبحوح ظرف 20 دقیقه انجام شده است و تیم ترور از لحظات ورود مبحوح به فرودگاه دبی تا زمان ترور در هتل تحرکات وی را زیر نظر داشتند.

به گفته وی، اسامی متهمان ترور مبحوح عبارتند از: "پیتر الونگر" با گذرنامه فرانسوی به عنوان متهم نخست، "کوین دافرون"، "گیل فولر" و "اوان دنگال" با گذرنامه های ایرلندی به ترتیب متهمان ردیف دوم تا چهارم هستند.

همچنین شش متهم دیگر به نام های "پل جان کلی"، "ملوین آدام میلداینر"، "استیون دانیل هودز"، "مایکل لورانس بارنی"، "جیمز لئونارد کلارک" و "جاناتان لوئیس گراهام" دارای گذرنامه های انگلیسی بودند و یک متهم دیگر به نام "مایکل بودینگ هاینر" دارای گذرنامه آلمانی بوده است.

رئیس پلیس دبی در بخش دیگر سخنان خود فاش کرد که دو نفر از عاملان ترور مبحوح فلسطینی هستند که یکی از آنها افسر سابق تشکیلات خودگردان فلسطین بوده است و یکی از این دو فلسطینی با پیتر متهم نخست دیدار کرده است.

وی در ادامه اظهارات خود فیلمی را به معرض نمایش گذاشت که چگونگی رسیدن عوامل ترور به صحنه حادثه از طریق پروازهای مختلف به دبی و اینکه چگونه یک روز قبل از ورود مبحوح به دبی در هتل های مختلف اقامت کردند و سپس به اتاق رو به روی محل اقامت مبحوح منتقل شدند را مشخص می کرد. در این فیلم همچنین نشان داده شده است که عوامل ترور چگونه از روش های مختلف برای شناسایی نشدن خود استفاده کرده اند.

محمود عبدالرئوف المبحوح، عضو ارشد حماس روز 20 ژانویه در هتلی در دبی به قتل رسید. وی طراح بسیاری از عملیاتها علیه رژیم صهیونیستی بود و در آغاز انتفاضه نخست در به اسارت گرفتن دو نظامی صهیونیست برای تبادل با اسرای فلسطینی نقش داشت.