تاکید متکی بر گسترش روابط اقتصادی و تجاری ایران و بلاروس

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و بلاروس راه های توسعه و تقویت مناسبات و همکاری های رو به رشد و جامع الاطراف تهران - مینسک را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

منوچهر متکی و سرگئی مارتینف روز سه شنبه طی مذاکراتی در تهران با ابراز خرسندی از روند همکاری های دو جانبه و دیدگاه های مشترک منطقه ای و بین المللی در کشور، ضرورت استمرار و افزایش رفت و آمدها و رایزنی های فی ما بین در کلیه سطوح را مورد تاکید قرار دادند.

متکی در این ملاقات اظهار داشت: خوشحالیم که روند رو به رشد و پرشتاب روابط دو کشور اهداف تعیین شده را یکی پس از دیگری عملیاتی و محقق می سازد.

وی افزود: روسای جمهور ایران و بلاروس که عهده دار سکان روابط دو کشور هستند گام های بلندی را در جهت ایجاد سنگ بنای گسترش و تعمیق روابط فی ما بین برداشته اند و خوشبختانه مناسبات از حوزه های محدود گذشته به حوزه های گسترده و فراگیری توسعه یافته است.

متکی ورود دو کشور به همکاری های مشترک در زمینه های انرژی را مهم و دارای ظرفیتی وسیع توصیف کرد و افزود: این همکاری های مشترک نه تنها به صورت دو جانبه بلکه به صورت چند جانبه و در ارتباط با سایر کشورها نیز قابل ساماندهی و اجرا است.

وزیر امور خارجه ایران جامع الاطراف بودن روابط تهران - مینسک را از ویژگی های بارز مناسبات دو کشور خواند و با اشاره هب رفت و آمدها و همکاری های متقابل در حوزه های پارلمانی، گروه های دوستی پارلمانی راه سازی، صنعت، ساختمان سازی، ساخت خودرو، احداث کارخانه سیمان، صدور خدمات فنی و مهندسی و انتقال فناوری تصریح کرد که خوشبختانه در تمامی حوزه های همکاری شاهد گسترش و تعمیق مناسبات و شناخت بیشتر ظرفیت های متقابل بوده ایم.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تحولات جاری در عراق، خاورمیانه و افغانستان نتایج حاصله از سیاست های آمریکا و قدرت های جهانی را بوجود آمدن بحران اقتصادی، توسعه تروریسم، افراط گرایی و نا امنی در جهان خواند و اظهار داشت: کسانی که قادر به حل مشکلات خود نیستند چگونه مدعی حل مشکلات جهانی می شوند و حاضر به پذیرش سیاست های غلط خود نیستند.

مارتینف نیز در این ملاقات با اشاره به تبادل هیئت های بلند پایه ایران و بلاروس در سطوح مختلف اظهار داشت: ثبات روابط دو کشور همه جانبه و فراگیر است و مناسبات فی ما بین روز به روز گسترده تر و عمق تر می شود.

وی افزود: با توجه به ظرفیت های فراوان متقابل باید برای توسعه همکاری ها و اصول و نتایج سازنده به نفع دو کشور و دو ملت تلاش بیشتری به خرج داد.

مارتینف با مهم توصیف کردن پروژه های مشترک دو کشور تصریح کرد: در این راستا گام های زیادی برداشته ایم و طرح های مشترک دو کشور روی ریل های استواری قرار گرفته و به سوی آینده ای با روابط مستحکم و بنیادین در حرکت است.

وزیر امور خارجه بلاروس تولید خودرو سبک در بلاروس، همکاری در زمینه حمل و نقل و ترانزیت، احداث کارخانه سیمان، صادرات خودروهای سنگین به ایران، همکاری در زمینه زیر ساخت ها و همکاری در زمینه انرژی را از مهمترین طرح های مشترک فی ما بین برشمرد.

وی سی یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را تبریک گفت.

در این دیدار همچنین طرفین پیرامون بهره برداری از پروژه مشترک نفتی جفیر و همچنین سفر آتی رئیس جمهور بلاروس به تهران در سال جاری میلادی گفتگو تبادل نظر کردند.