قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این قانون دولت مکلف است حق بیمه کلیه کارگزاران مخابرات روستایی (از هر نوع بیمه) را بر اساس دوره کارگزاری، نسبت به سنوات کارکرد آنان که بابت آنها بیمه پرداخت نشده است، بر مبنای سهم کارفرما و صرفاً بابت حق بیمه از محل بودجه سال 1389 کل کشور و حداکثر تا پایان سال مذکور پرداخت کند.



این پرداخت مشمول جریمه تأخیر نمی‌شود و از هر نوع جریمه‌ای معاف است. بر اساس این قانون،‌ هر نوع پرداخت بابت خدمات این کارگزاران بعد از واگذاری در بورس برعهده شرکت طرف قرارداد با آن کارگزاران است.

براساس این گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم خرداد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/10/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده بود و رئیس مجلس این قانون را در دوازدهم بهمن 1388 جهت ابلاغ از سوی رئیس جمهور برای دولت فرستاده بود.

