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۲۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۴۹

نمایشگاه گروهی عکس "افرنگ" در زنجان آغاز شد

نمایشگاه گروهی عکس "افرنگ" در زنجان آغاز شد

زنجان - خبرگزاری مهر: نمایشگاه گروهی عکس با موضوع "مراسم گل گیران مردم بیجار در روز عاشورا" با نمایش عکسهایی از سه عضو گروه عکاسان افرنگ از صبح چهارشنبه در فرهنگسرای امام خمینی (ره) زنجان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ال سانا حسینی، مسعود بهروان و سالار نیرهدی عکاسان حاضر در این نمایشگاه هستند که 32 قطعه عکس از این هنرمندان در این نمایشگاه به صورت رنگی و در ابعاد 50 در 70 در گالری هنر فرهنگسرای امام خمینی زنجان در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

این نمایشگاه تا 3 اسفند ماه سال جاری ادامه دارد و علاقمندان می توانند همه روزه به غیر از روز جمعه از ساعت 10 تا 12 و 16 تا 19 به گالری هنر فرهنگسرای امام خمینی واقع در کوچه مشکی جنب دارالقران زنجان مراجعه نمایند.

همچنین نخستین جشنواره سالانه عکس استان زنجان اسفندماه سال جاری توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان و انجمن سینمای جوان زنجان برگزار می شود.

این جشنواره در محورهای همچون انقلاب اسلامی در استان زنجان، فعالیت و موضوعات فرهنگی و اجتماعی، مردم شناسی در قالب آداب، رسوم وسنن، بناهای قدیمی و جدید، مساج و تکایا و بقاع متبرکه و بازار و هنر اسلامی برگزار می شود.

به تصویر کشاندن دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و مقایسه آن با دوران قبل از انقلاب، تشویق و ترغیب علاقمندان به رشته عکاسی برای مشارکت در بخش های مختلف، شناسایی و معرفی استعدادهای خلاق و متعهد، تولید و عرضه آثار هنری فاخر و تعالی هنر عکاسی با تکیه بر ارزشهای والای ایرانی و اسلامی از اهداف مهم برگزاری این جشنواره است.

همچنین علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با اداره هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی زنجان و شهرستانها تماس حاصل کنند و یا به آرس اینترنتی ershad-zn.ir مراجعه نمایند.

حداکثر مهلت ارسال آثار تا پایان وقت اداری روز یکشنبه نهم اسفندماه سال جاری است.

کد مطلب 1035849

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