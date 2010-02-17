نمایشگاه گروهی عکس "افرنگ" در زنجان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ال سانا حسینی، مسعود بهروان و سالار نیرهدی عکاسان حاضر در این نمایشگاه هستند که 32 قطعه عکس از این هنرمندان در این نمایشگاه به صورت رنگی و در ابعاد 50 در 70 در گالری هنر فرهنگسرای امام خمینی زنجان در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

این نمایشگاه تا 3 اسفند ماه سال جاری ادامه دارد و علاقمندان می توانند همه روزه به غیر از روز جمعه از ساعت 10 تا 12 و 16 تا 19 به گالری هنر فرهنگسرای امام خمینی واقع در کوچه مشکی جنب دارالقران زنجان مراجعه نمایند.

همچنین نخستین جشنواره سالانه عکس استان زنجان اسفندماه سال جاری توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان و انجمن سینمای جوان زنجان برگزار می شود.

این جشنواره در محورهای همچون انقلاب اسلامی در استان زنجان، فعالیت و موضوعات فرهنگی و اجتماعی، مردم شناسی در قالب آداب، رسوم وسنن، بناهای قدیمی و جدید، مساج و تکایا و بقاع متبرکه و بازار و هنر اسلامی برگزار می شود.

به تصویر کشاندن دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و مقایسه آن با دوران قبل از انقلاب، تشویق و ترغیب علاقمندان به رشته عکاسی برای مشارکت در بخش های مختلف، شناسایی و معرفی استعدادهای خلاق و متعهد، تولید و عرضه آثار هنری فاخر و تعالی هنر عکاسی با تکیه بر ارزشهای والای ایرانی و اسلامی از اهداف مهم برگزاری این جشنواره است.

همچنین علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با اداره هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی زنجان و شهرستانها تماس حاصل کنند و یا به آرس اینترنتی ershad-zn.ir مراجعه نمایند.

حداکثر مهلت ارسال آثار تا پایان وقت اداری روز یکشنبه نهم اسفندماه سال جاری است.