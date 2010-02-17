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۲۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۴:۰۰

مربیان و پرسنل موسسات قرآنی بوشهر بیمه می شوند

مربیان و پرسنل موسسات قرآنی بوشهر بیمه می شوند

بوشهر - خبرگزاری مهر: مسئول علوم قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بوشهر گفت: مربیان و پرسنل موسسات فرهنگی قرآن و عترت استان بوشهر تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی قرار می گیرند.

ابراهیم کامران در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: تاکنون 13 نفر از مربیان و پرسنل موسسات قرآنی استان بوشهر از شهرستان های بوشهر، دشتستان، گناوه و دیلم شامل بیمه فعالان قرآنی قرار گرفته اند.

وی با بیان اینکه 20 موسسه فرهنگی قرآن و عترت در استان بوشهر فعال است، اظهار داشت: این موسسات دارای حدود 80 پرسنل و 100 مربی هستند.

مسئول علوم قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بوشهر گفت: حق بیمه این افراد 10 درصد از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی  و 8 درصد نیز از سوی موسسه مربوطه پرداخت می شود.

کامران اظهار داشت: برنامه مدونی جهت افزایش تعداد بیمه شدگان قرآنی داریم که امیدواریم با معرفی بیشتر این طرح و تشریح شرایط پذیرش بتوانیم در آینده ای نزدیک تمامی مربیان و پرسنل و عوامل اجرایی واجد شرایط موسسات را بیمه قرآنی نماییم.

وی یادآور شد: هم اکنون موسسات نورالمبین، نورالهدی، طاها و سبحان از جمله موسساتی هستند که مربیان یا عوامل اجرایی آنها مشمول بیمه قرآنی قرار گرفته اند.
کد مطلب 1035868

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