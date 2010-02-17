مربیان و پرسنل موسسات قرآنی بوشهر بیمه می شوند

ابراهیم کامران در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: تاکنون 13 نفر از مربیان و پرسنل موسسات قرآنی استان بوشهر از شهرستان های بوشهر، دشتستان، گناوه و دیلم شامل بیمه فعالان قرآنی قرار گرفته اند .

وی با بیان اینکه 20 موسسه فرهنگی قرآن و عترت در استان بوشهر فعال است، اظهار داشت: این موسسات دارای حدود 80 پرسنل و 100 مربی هستند.

مسئول علوم قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بوشهر گفت: حق بیمه این افراد 10 درصد از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و 8 درصد نیز از سوی موسسه مربوطه پرداخت می شود.

کامران اظهار داشت: برنامه مدونی جهت افزایش تعداد بیمه شدگان قرآنی داریم که امیدواریم با معرفی بیشتر این طرح و تشریح شرایط پذیرش بتوانیم در آینده ای نزدیک تمامی مربیان و پرسنل و عوامل اجرایی واجد شرایط موسسات را بیمه قرآنی نماییم .