حجت الاسلام سید محمد باقر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در هر یک از شهرهای اراک، تفرش، شازند و خمین به ترتیب چهار پروژه، در دلیجان دو پروژه و در شهرستانهای آشتیان و زرندیه نیز یک پروژه افتتاح شده است.
وی افتتاح حسینیه تازه تاسیس امامزادگان 72 تن ساروق، بهره برداری از حسینیه جدید الاحداث امامزادگان روستای مشهد الکوبه، حسینیه و سرویس های بهداشتی جدید الاحداث امامزاده محمد عابد(ع) روستای مشهد میقان و رونمایی از درب حرم مطهر امامزاده عبدالله روستای فارسیجان از جمله طرح های افتتاح شده اداره اوقاف و امور خیریه استان مرکزی در هفته وقف بوده است.
حسینی افزود: رونمایی از آیینه کاری امامزاده سهل بن علی (ع) شهرستان آستانه، گاز رسانی به حرم مطهر امامزاده محمد (ع) محله فم، امامزاده احمد (ع) محله کوهین و امامزاده عبدالله (ع) روستای سورانه و گلنگ زنی، آغاز عملیات عمرانی امامزاده سید علی اصغر(ع) شهراب و بهره برداری از زائرسرای جدید الاحداث امامزاده ابوالقاسم (ع) مهاجران و مجتمع تجاری امامزادگان آستانه شهرستان شازند نیز از دیگر برنامه های این اداره کل در هفته وقف بوده است.
معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی ادامه داد: رونمایی و بهره برداری از گنبد امامزاده محمد بن مالک روستای گوشه، بهره برداری از محوطه سازی مقابل امامزاده بی بی شرینه خاتون(ع) و بهره برداری از حسینیه جدید الاحداث و زائر سرای تکمیل شده امامزاده خدیجه خاتون حشمتیه نیز از طرح های افتتاح شده این اداره کل در شهرستان خمین بوده است.
وی همچنین از کلنگ زنی و آغاز عملیات عمرانی اجرای طرح جامع امامزادگان معصوم و طرح جامع امامزاده بی بی زبیده خاتون(س) نراق در دلیجان خبر داد.
معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی تصریح کرد: برای اجرای این پروژه ها بالغ بر هشت میلیون و 615 هزار ریال اعتبار هزینه شده است.
نظر شما