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۲۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۵۷

20 پروژه بقاع متبرکه استان مرکزی به بهره‌برداری رسید

20 پروژه بقاع متبرکه استان مرکزی به بهره‌برداری رسید

اراک - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی از افتتاح 20 پروژه بقاع متبرکه استان مرکزی در هفته وقف در این استان خبر داد.

حجت الاسلام سید محمد باقر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک  افزود: در هر یک از شهرهای اراک، تفرش، شازند و خمین به ترتیب چهار پروژه، در دلیجان دو پروژه و در شهرستان‌های آشتیان و زرندیه نیز یک پروژه افتتاح شده است.

وی افتتاح حسینیه تازه تاسیس امامزادگان 72 تن ساروق، بهره‌ برداری از حسینیه جدید ‌الاحداث امامزادگان روستای مشهد الکوبه، حسینیه و سرویس‌ های بهداشتی جدید ‌الاحداث امامزاده محمد عابد(ع) روستای مشهد میقان و رونمایی از درب حرم مطهر امامزاده عبدالله روستای فارسیجان از جمله طرح‌ های افتتاح شده اداره اوقاف و امور خیریه استان مرکزی در هفته وقف بوده است.

حسینی افزود: رونمایی از آیینه کاری امامزاده سهل ‌بن علی (ع) شهرستان آستانه، گاز رسانی به حرم مطهر امامزاده محمد (ع) محله فم، امامزاده احمد (ع) محله کوهین و امامزاده عبدالله (ع) روستای سورانه و گلنگ ‌زنی، آغاز عملیات عمرانی امامزاده سید علی اصغر(ع) شهراب و بهره برداری از زائرسرای جدید ‌الاحداث امامزاده ابوالقاسم (ع) مهاجران و مجتمع تجاری امامزادگان آستانه شهرستان شازند نیز از دیگر برنامه ‌های این اداره کل در هفته وقف بوده است.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی ادامه داد: رونمایی و بهره ‌برداری از گنبد امامزاده محمد بن مالک روستای گوشه، بهره‌ برداری از محوطه سازی مقابل امامزاده بی بی شرینه خاتون(ع) و بهره برداری از حسینیه جدید ‌الاحداث و زائر سرای تکمیل شده امامزاده خدیجه خاتون حشمتیه نیز از طرح‌ های افتتاح شده این اداره کل در شهرستان خمین بوده است.

وی همچنین از کلنگ‌ زنی و آغاز عملیات عمرانی اجرای طرح جامع امامزادگان معصوم و طرح جامع امامزاده بی بی زبیده خاتون(س) نراق در دلیجان خبر داد.

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی تصریح کرد: برای اجرای این پروژه‌ ها بالغ بر هشت میلیون و 615 هزار ریال اعتبار هزینه شده است. 

کد مطلب 1035875

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