محمد بنا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: رقابتهای جام جهانی ارمنستان بار دیگر قدرت کشتی ایران را نشان داد و این قهرمانی لذت بخش مسئولیت ما را برای موفقیت در رقابتهای آینده سنگین تر کرد.

وی ادامه داد: جام جهانی ارمنستان با حضور کشتی گیران قدرتمندی از کشورهای روسیه، ترکیه و ارمنستان برگزارشد. تیم کوبا با چند کشتی گیر سرشناس و مدال آور خود به رقابتها آماده بود و تیم منتخب سوئد و دانمارک نیز نفرات مدعی را در ترکیب خود داشت و تیمهای قدرتمندی در این مسابقات حضور داشتند.

بنا تصریح کرد: برخی مدعی بودند که تیم ایران درگروه آسانی قراردارد اما قهرمانی ایران و پیروزی ارمنستان بر روسیه نشان داد که کشتی گیران ما کار بزرگی انجام دادند.

وی تاکید کرد: با توجه به روند تمرینات برگزارشده که کوتاه مدت بود و نفرات ما چند ماه از مسابقه دور بودند از کشتی گیران انتظار کسب عنوان قهرمانی جام جهانی را نداشتیم اما کشتی گیران ما بالاتر از حد انتظار شدند و بار دیگر دلاوری و توانمندیهای بالای خود را نشان دادند.

دارنده مدال نقره جهان با بیان اینکه رابطه مناسبی بین تمامی تیمهای ملی در رده های سنی مختلف وجود دارد اظهار داشت: کشتی فرنگی و فرنگی کاران مظلوم هستند و اگر ما خواستار موفقیت کشتی ایران در رقابتهای مهم آینده از جمله بازیهای آسیایی ودر نهایت المپیک لندن هستیم، سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک باید حمایت ویژه ای از فدراسیون کشتی داشته باشند و در صورت حمایت لازم کشتی گیران توانایی این را دارند تا بتوانند در آینده افتخارات امروز را تکرار کنند.

بنا با بیان اینکه کشتی ما درحال حاضر پشتوانه های بسیاری دارد تصریح کرد: در این رقابتها از عملکرد تمامی کشتی گیرانم راضی هستم و حتی کشتی گیرانی نظیر ریحانی و باباجانزاده علیرغم شکست در دیدارهای خود با تمام وجود مبارزه کردند و ما به هدف خود یعنی میدان دادن به جوانان رسیدیم.

بنا ادامه داد: در اولین گام پس از رقابتهای جام یادگار امام(ره) در اواسط اسفندماه تمرینات خود را برای رقابتهای مهم پیش رو آغاز می کنیم و قصد داریم از این پس در میادین روبرو بیشتر به کشتی گیران جوان میدان بدهیم و در اولین گام در رقابتهای قهرمانی آسیا در هند به نفرات جوان خود میدان دهیم و استراتژی ما در سال آینده موفقیت در رقابتهای قهرمانی جهان و بازیهایی آسیایی گوانگژو هستیم.

وی درپایان خاطرنشان کرد: قهرمانی ما در رقابتهای جام جهانی که با تبریک مربیان تیمهای خارجی، رئیس فدراسیون دانمارک و مارتینتی رئیس فیلا همراه شد نشان دهنده قدرت کشتی فرنگی ما در دنیاست که من این موفقیت را حاصل زحمات مربیان سازنده کشتی فرنگی ایران در سراسر کشور می دانم.

تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان روز یکشنبه با پیروزی برابر تیم ملی ترکیه در مسابقات جام جهانی ارمنستان برای نخستین بار قهرمان جهان شد.