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۲۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۵۹

30 درصد ناوگان اتوبوسرانی همدان به بخش خصوصی واگذار می‌شود

30 درصد ناوگان اتوبوسرانی همدان به بخش خصوصی واگذار می‌شود

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی همدان گفت: در مدت یکسال 30 درصد ناوگان اتوبوسرانی همدان به بخش خصوصی واگذار می‌شود

ایرج ملک محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به اینکه خصوصی‌سازی ناوگان در مدت یکسال انجام خواهد شد، افزود: این امر در نیم‌سال دوم سال 88 و نیم‌سال اول سال 89 محقق می‌شود.

ملک محمدی افزود: این میزان 59 دستگاه اتوبوس را شامل می‌شود که تاکنون 31 دستگاه را در شهرهای مریانج، جورقان، یکن‌آباد و همدان واگذار شده است.

وی با اشاره به اینکه خصوصی‌سازی ناوگان شکایتی از سوی شهروندان را در پی نداشته است، گفت: بخش خصوصی برای کسب درآمد بیشتر از لحاظ سرویس‌دهی و خدمات‌رسانی بهتر اقدام می‌کند.

ملک‌محمدی به ترافیک شهری در همدان اشاره کرد و با بیان اینکه به علت کم‌عرض بودن خیابان‌ها، همدان از داشتن خطوط BRT محروم است، اظهار داشت: کمبود اعتبار و نقدینگی مهم‌ترین مشکل سازمان است و صرف ماهانه 400 هزار لیتر سوخت و هزینه‌های خرید لاستیک، روغن و فیلتر برای سازمان بسیار سنگین است.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی همدان یادآور شد: کارگری بودن سیستم و فاصله زیاد بین درآمد و هزینه نیز مشکلاتی را برای سازمان به همراه داشته است.

کد مطلب 1035905

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