ایرج ملک محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به اینکه خصوصیسازی ناوگان در مدت یکسال انجام خواهد شد، افزود: این امر در نیمسال دوم سال 88 و نیمسال اول سال 89 محقق میشود.
ملک محمدی افزود: این میزان 59 دستگاه اتوبوس را شامل میشود که تاکنون 31 دستگاه را در شهرهای مریانج، جورقان، یکنآباد و همدان واگذار شده است.
وی با اشاره به اینکه خصوصیسازی ناوگان شکایتی از سوی شهروندان را در پی نداشته است، گفت: بخش خصوصی برای کسب درآمد بیشتر از لحاظ سرویسدهی و خدماترسانی بهتر اقدام میکند.
ملکمحمدی به ترافیک شهری در همدان اشاره کرد و با بیان اینکه به علت کمعرض بودن خیابانها، همدان از داشتن خطوط BRT محروم است، اظهار داشت: کمبود اعتبار و نقدینگی مهمترین مشکل سازمان است و صرف ماهانه 400 هزار لیتر سوخت و هزینههای خرید لاستیک، روغن و فیلتر برای سازمان بسیار سنگین است.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی همدان یادآور شد: کارگری بودن سیستم و فاصله زیاد بین درآمد و هزینه نیز مشکلاتی را برای سازمان به همراه داشته است.
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