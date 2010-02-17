11 تیم لیگ برتری در خطر سقوط به دسته اول / غوغا در انتهای جدول

به گزارش خبرنگار مهر، اینکه عنوان شود "در انتهای جدول غوغاست"، بیراه نیست. در روزهایی که فوتبال ما خود را برای قهرمانی سپاهان آماده می کند، در انتهای جدول هیاهویی برپاست. در حال حاضر 11 تیم در خطر سقوط به لیگ دسته اول هستند. اختلاف امتیاز پیکان (تیم هشتم جدول رده بندی) با استقلال اهواز (تیم هفدهم جدول رده بندی) 6 امتیاز است. یعنی استقلال اهواز با دو پیروزی پی در پی می تواند حتی جایگاه این تیم را در رده هشتم بگیرد. باهم نگاهی گذرا به دیدارهای هفته بیست و پنجم خواهیم داشت، هفته‌ای که در پایان آن بدون شک بازهم شاهد جابجایی در قعر جدول خواهیم بود:

مقاومت شهید سپاسی شیراز - پرسپولیس تهران

این مسابقه را می توان یکی از دیدارهای حساس روز جمعه خواند. مقاومت سپاسی که طی سالیان اخیر غول کش لیگ برتر بوده و همیشه مقابل مدعیان عملکردی رضایت بخش داشته است روز جمعه در بدترین شرایط ممکن به مصاف پرسپولیس خواهد رفت. تحمل پنج شکست و کسب تنها دو نتیجه تساوی در هفت دیدار گذشته تیم مقاومت را به رده دهم جدول فرستاده، داود مهابادی در خطر اخراج از این تیم است و... . با این شرایط تیم مهابادی باید مقابل پرسپولیسی صف آرایی کند که برای اولین بار طی فصول گذشته چهار پیروزی پی در پی کسب کرده و چهره یک مدعی را به خود گرفته است.

بازی روز جمعه برای هر دو تیم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای پرسپولیس از آن جهت که می خواهد جایگاه خود را در رده سوم جدول استحکام بخشد و برای مقاومت از این بابت که می خواهد مجددا به میانه بالای جدول بازگردد. باید دید روز جمعه کدام تیم می توان فعل خواستن را بهتر صرف کند، مقاومت بحران زده یا پرسپولیسی که انتظار تکرار روزهای خوش گذشته را می کشد.

پیکان قزوین - استقلال اهواز

استقلال اهواز با زوج مهدی هاشمی نسب - خداداد عزیزی برای ماندن در لیگ برتر تلاش می کند. این تیم که با 28 امتیاز در رده هفدهم جدول جای دارد، این هفته در قزوین به مصاف به پیکانی می رود که خود طی هفته‌های اخیر روندی نزولی را در پیش گرفته است. برنده بازی این دو تیم می تواند امیدوار به رهایی از بحرانی باشد که این روزها دامن گیرش شده است.

راه آهن شهرری - پاس همدان

وجه تشابه این دو تیم عملکرد خوب آنها در دیدارهای هفته‌های اخیر است، تا جائیکه باعث شد آنها از قعر جدول جدا شوند. راه آهن و پاس که سایه تیم‌های قعرنشین را بالای سر خود می بینند روز جمعه با هدف پیروزی در ورزشگاه اکباتان به میدان می روند. شکست و ناکامی می تواند باعث سقوط دوباره یکی از این تیم‌ها به قعر جدول باشد، پس بیراه نیست اگر تا پای جان برای کسب سه امتیاز بازی روز جمعه بجنگند.

ملوان بندرانزلی - استیل آذین تهران

استیل آذین که مدعی کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیاست، هم‌اکنون با پرسپولیس (تیم سوم جدول رده بندی) چهار امتیاز فاصله دارد. تیم استیلی با هدف جبران این اختلاف امتیاز به پیروزی در دیدارهای پیش رو می اندیشد که یکی از آنها روز جمعه مقابل ملوان بندرانزلی برگزار خواهد شد. استیل آذین به همان اندازه که در خانه تیمی شکننده و ناتوان نشان داده در دیدارهای خارج از خانه موفق بوده است. شکست سپاهان، پرسپولیس، پیکان، مقاومت، شاهین بوشهر، فولاد خوزستان و مس کرمان در زمین این تیم‌ها نشان می دهد، استیل آذین تیمی قدرتمند در خارج از خانه است. این تیم روز جمعه هم میهمان ملوان است و با امید تکرار سناریوی پیروزی در زمین حریفان به کسب سه امتیازی دیگر می اندیشد.

سایپا کرج - تراکتورسازی تبریز

نارنجی پوشان کرجی که مدعی ایستادن بر سکوهای بالای جدول بودند با تحمل سه شکست پی در پی به انتهای جدول نزدیک شده‌اند و با منطقه خطر فقط یک امتیاز فاصله دارند. این تیم در هفته بیست و پنجم میزبان تراکتورسازی تبریز است. بدون شک اهمیت این بازی برای مایلی کهن و سایپا به اندازه فتح یک "فینال" است. فقط پیروزی می تواند مایلی کهن و سایپا را از لبه تیغ نجات دهد، در غیر این صورت مربی 55 ساله سایپا قربانی شوکی می شود که مدیران سایپا برای وارد کردن آن به تیم در "رودربایستی" با مربی خود هستند.

سایپا که سه فصل پیش با علی دایی عنوان قهرمانی لیگ برتر را بدست آورد، روزهای توام با ناکامی را پشت سر می گذارد. این تیم با تحمل 11 شکست همپای تیمهای انتهای جدولی به لیگ دسته اول نزدیک می شود. آیا اینها برای وارد آوردن شوک به تیم تحت هدایت مایلی کهن کافی نیست؟ جمعه روزی خاص برای مایلی کهن و سایپاست!

شاهین بوشهر - صبای قم

محمود یاوری از این بازی به عنوان مسابقه ای 6 امتیازی برای شاهین یاد کرده است. او که تیمش با 30 امتیاز رده دوازدهم جدول را در اختیار دارد با شکست صبای 33 امتیازی می تواند حداقل یک یا دو پله در جدول صعود کند. ثبت این نتیجه رویارویی قابل دسترس تیم یاوری در دیدار روز جمعه است که در حضور تماشاگران پرشور بوشهری برگزار می شود.

فولادخوزستان - ابومسلم خراسان

این بازی هم برای تیم‌های قعرنشین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ابومسلم که کاندیدای اصلی سقوط به لیگ دسته اول است در این بازی خارج از خانه به کمتر از کسب سه امتیاز راضی نیست، چرا که در غیر این صورت مسابقه‌ای 6 امتیازی را واگذار کرده و باید صعود یکی از حریفان قعرنشین را در جدول به نظاره بنشیند، اتفاقی که ابومسلم چندان با آن غریبه نیست!

- برنامه دیدارهای هفته بیست و هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

چهارشنبه - 28/11/88

* سپاهان اصفهان - ذوب آهن اصفهان، ساعت 14:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* استقلال تهران - مس کرمان، ساعت 16:45، ورزشگاه آزادی تهران

جمعه - 30/11/88

* مقاومت شهید سپاسی شیراز - پرسپولیس، ساعت 14:30، ورزشگاه حافظیه شیراز

* پیکان قزوین - استقلال اهواز، ساعت 15:15، ورزشگاه شهید رجایی قزوین

* راه آهن شهرری - پاس همدان، ساعت 15:15، ورزشگاه اکباتان تهران

* ملوان بندرانزلی - استیل آذین تهران، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی بندرانزلی

* سایپا کرج - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15:15، ورزشگاه انقلاب کرج

* شاهین بوشهر - صبای قم، ساعت 15:15، ورزشگاه شهیدبهشتی بوشهر

* فولادخوزستان - ابومسلم خراسان، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی اهواز

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال:

1- سپاهان اصفهان 55 امتیاز

2- ذوب آهن اصفهان 46 امتیاز

3- پرسپولیس 43 امتیاز

4- استقلال تهران 40 امتیاز

5- استیل آذین تهران 39 امتیاز

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14- سایپا کرج 29 امتیاز

15- فولادخوزستان 28 امتیاز - تفاضل گل 2-

16- مس کرمان 28 امتیاز - تفقاضل گل 8-

17- استقلال اهواز 28 امتیاز - تفاضل گل 14-

18- ابومسلم مشهد 21 امتیاز