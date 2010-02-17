حسن میرزا آقابیک در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز رضایت نسبی از برگزاری و روند پیگیری سومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان اظهارداشت: اما این به منزله نتیجه‎گیری کامل از این دوره مسابقات نیست؛ حتی اگر بازی‌ها صد درصد هم رضایت‎بخش و بدون ضعف برگزار می‌شد.

وی با اعتقاد به اینکه تنها از برگزاری متوالی مسابقات می‎توان به نتیجه رسید، ادامه داد: باید بابرنامه‎یزی و لحاظ کردن بودجه مناسب و کافی المپیاد ایرانیان را هر ساله و هر سال هم بهتر از دوره گذشته برگزار کنیم. قول می‎هم اگر اینگونه عمل کنیم بعد از حداقل یک دهه نتیجه بزرگی از کار خود ببینیم.

دبیر ستاد اجرایی المپیاد ورزشی ایرانیان تاکید کرد: هیچ ادعایی نداریم که ورزش ایران با برگزاری سه دوره از این مسابقات خیلی زود و مثلا برای المپیک 2012 لندن متحول می‎شود. اما اطمینان دارم که اگر طبق برنامه پیش برویم در المپیک 2020 بدون اما و اگر بابت گرفتن سهمیه و استفاده درست از آن، شرکت خواهیم کرد.

میرزاآقابیک به سرمایه‎گذاری میلیون دلاری استرالیایی‎ها برای مدال یک دوره المپیک و نیاز هزینه کردن چنین مبلغی در ستاد اجرایی المپیاد ایرانیان اشاره کرد و گفت: ورزش استرالیا در سال 2000 و در یک دوره 4 ساله برای مدال طلا و نقره المپیک 40 میلیون دلار و برای مدال برنز این بازی‎ها 15 میلیون دلار هزینه کرد. این رقم بزرگی است که باید در ورزش ایران هم به جای خود هزینه شود.

وی افزود: افتخار خیلی‌ها این است که چنین بودجه‌ای را صرف ورزش قهرمانی کنند تا خیلی زود نتیجه سرمایه‌گذاری خود را ببینند. اما برای بقا در ورزش امروز دنیا باید از سیستم گلخانه‎ای دور و دورتر شد و میزان قهرمان پروری‎ها را زیادتر کنیم.

میرزاآقابیک تاکید کرد: اگر سرمایه‎ای مشابه آنچه استرالیایی‎ها برای سه مدال یک دوره المپیک هزینه کرد در المپیاد ایرانیان صرف شود، می‎توان بعد از چند دوره به نتایج بهتر می‎رسیم. طوریکه بدون شک و تردید می‌توان تعداد سهمیه‌های المپیکی کشورمان را بیشتر کنیم.

دبیرستاد اجرایی المپیاد ورزشی ایرانیان در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر به پیگیری بررسی‌های استانی و فدراسیونی برای رسیدن به یک جمع بندی نهایی از برگزاری سومین دوره این رقابت‎‌ها اشاره کرد و گفت: بعد از آن می‎توان در مورد جنبه‎های مختلف مسابقات برگزار شده اظهارنظر کرد. اما قدر مسلم آنکه این بازی‎ها نتایج مثبت خوبی داشته است.

وی یادآور شد: همینکه صغرسنی‎های چند رشته مشخص شدند، خیلی خوب است. چون کمک می‎کند ورزشکاران بدون مشکل و سالم (به لحاظ سن و سال) از دل این المپیاد و برای حضور در تیم‎های ملی استخراج شود. البته در صورتی که همه این رقابت‎ها را جدی بگیرند.

آقابیک خاطرنشان کرد: برخی از استان‌ها و فدراسیون‎ها مسابقات المپیاد را جدی نمی‏گیرند. حداقل به خاطر اینکه در برخی رشته‌های سومین دوره این رقابت‎ها بهترین تیم‎ها و داوران بین‎المللی حضور داشتند و در برخی رشته‌های دیگر شرایط اینگونه نبود. همه باید به المپیاد ورزشی ایرانیان بها دهند.

دبیر ستاد اجرایی المپیاد ورزشی ایرانیان از زمان پیشنهادی برای برگزاری دوره آتی این رقابت‎ها خبر داد و گفت: قصد داریم چهارمین دوره این مسابقات نیمه اول مرداد ماه سال 89 و پیش از ماه رمضان برگزار شود. اصلا برنامه اینگونه است که از این پس فصل تابستان را برای برگزاری بازی‎ها انتخاب کنیم. ضمن اینکه در صورت در نظر داریم سال آینده برای مربیان و داوران شرکت کننده کلینک برگزار کنیم.