وی با اعتقاد به اینکه تنها از برگزاری متوالی مسابقات میتوان به نتیجه رسید، ادامه داد: باید بابرنامهیزی و لحاظ کردن بودجه مناسب و کافی المپیاد ایرانیان را هر ساله و هر سال هم بهتر از دوره گذشته برگزار کنیم. قول میهم اگر اینگونه عمل کنیم بعد از حداقل یک دهه نتیجه بزرگی از کار خود ببینیم.
دبیر ستاد اجرایی المپیاد ورزشی ایرانیان تاکید کرد: هیچ ادعایی نداریم که ورزش ایران با برگزاری سه دوره از این مسابقات خیلی زود و مثلا برای المپیک 2012 لندن متحول میشود. اما اطمینان دارم که اگر طبق برنامه پیش برویم در المپیک 2020 بدون اما و اگر بابت گرفتن سهمیه و استفاده درست از آن، شرکت خواهیم کرد.
میرزاآقابیک به سرمایهگذاری میلیون دلاری استرالیاییها برای مدال یک دوره المپیک و نیاز هزینه کردن چنین مبلغی در ستاد اجرایی المپیاد ایرانیان اشاره کرد و گفت: ورزش استرالیا در سال 2000 و در یک دوره 4 ساله برای مدال طلا و نقره المپیک 40 میلیون دلار و برای مدال برنز این بازیها 15 میلیون دلار هزینه کرد. این رقم بزرگی است که باید در ورزش ایران هم به جای خود هزینه شود.
وی افزود: افتخار خیلیها این است که چنین بودجهای را صرف ورزش قهرمانی کنند تا خیلی زود نتیجه سرمایهگذاری خود را ببینند. اما برای بقا در ورزش امروز دنیا باید از سیستم گلخانهای دور و دورتر شد و میزان قهرمان پروریها را زیادتر کنیم.
میرزاآقابیک تاکید کرد: اگر سرمایهای مشابه آنچه استرالیاییها برای سه مدال یک دوره المپیک هزینه کرد در المپیاد ایرانیان صرف شود، میتوان بعد از چند دوره به نتایج بهتر میرسیم. طوریکه بدون شک و تردید میتوان تعداد سهمیههای المپیکی کشورمان را بیشتر کنیم.
دبیرستاد اجرایی المپیاد ورزشی ایرانیان در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر به پیگیری بررسیهای استانی و فدراسیونی برای رسیدن به یک جمع بندی نهایی از برگزاری سومین دوره این رقابتها اشاره کرد و گفت: بعد از آن میتوان در مورد جنبههای مختلف مسابقات برگزار شده اظهارنظر کرد. اما قدر مسلم آنکه این بازیها نتایج مثبت خوبی داشته است.
وی یادآور شد: همینکه صغرسنیهای چند رشته مشخص شدند، خیلی خوب است. چون کمک میکند ورزشکاران بدون مشکل و سالم (به لحاظ سن و سال) از دل این المپیاد و برای حضور در تیمهای ملی استخراج شود. البته در صورتی که همه این رقابتها را جدی بگیرند.
آقابیک خاطرنشان کرد: برخی از استانها و فدراسیونها مسابقات المپیاد را جدی نمیگیرند. حداقل به خاطر اینکه در برخی رشتههای سومین دوره این رقابتها بهترین تیمها و داوران بینالمللی حضور داشتند و در برخی رشتههای دیگر شرایط اینگونه نبود. همه باید به المپیاد ورزشی ایرانیان بها دهند.
دبیر ستاد اجرایی المپیاد ورزشی ایرانیان از زمان پیشنهادی برای برگزاری دوره آتی این رقابتها خبر داد و گفت: قصد داریم چهارمین دوره این مسابقات نیمه اول مرداد ماه سال 89 و پیش از ماه رمضان برگزار شود. اصلا برنامه اینگونه است که از این پس فصل تابستان را برای برگزاری بازیها انتخاب کنیم. ضمن اینکه در صورت در نظر داریم سال آینده برای مربیان و داوران شرکت کننده کلینک برگزار کنیم.
