جوانترین فرعون مصر را مالاریا کشت

به گزارش خبرگزاری مهر، از زمان کشف معبد این فرعون در سال 1922 تا کنون نظریه های متعددی در رابطه با سرنوشت این پادشاه جوان که در حدود سال 1324 قبل از میلاد و تقریبا در سن 19 سالگی از دنیا رفته است ارائه شده است.

آزمایشهای انجام گرفته بر روی 16 مومیایی سلطنتی از جمله توتانخامن نشان داده است وی در اثر ابتلای شدید به بیماری مالاریا جان خود را از دست داده و به دوران سلطنت کوتاه مدت خود خاتمه داده است. دانشمندان مصری، آلمانی و چند کشور دیگر از جمله "شورای عالی دوران باستان مصر" اطلاعات به دست آمده از آزمایشهای ژنتیکی و رادیولوژی را که از سالهای 2007 تا 2009 بر روی این مومیایی ها انجام گرفته جمع آوری کرده و جزئیاتی را در رابطه با این خاندان 155 ساله که توتانخامن 19 ساله نیز به آن تعلق دارد به دست آوردند.

دانشمندان دریافتند توتانخامن در اثر شکستگی یکی از پاهایش که به احتمال بسیار زیاد در اثر سقوط دچار آن شده است بسیار ضعیف شده و ابتلا به عفونت مالاریا در نهایت منجر به مرگ وی شده است. وی در عین حال وی به اختلال کام شکافته، کجی ملایم پای چپ و دیگر دردهای استخوانی مبتلا بوده است. او به همراه تعداد دیگری از اعضای خانواده از اختلال استخوانی Kohler disease رنج می برده اند، بیماری که می تواند در اثر کمبود خون منجر به نابودی استخوانها شود.

به گزارش مهر و به گفته دانشمندان توتانخامن از چندین بیماری برخوردار بوده که انباشته شدن آنها در کنار هم منجر به گسترش عفونت و منفعل شدن سیستم ایمنی بدن و در نهایت ضعف وی شده است. به همین دلیل از وی به عنوان پادشاه جوان اما ضعیفی یاد می شده که برای راه رفتن به عصای دستی نیاز داشته است.

بر اساس گزارش رویترز، جدا از تمامی گنجینه ای که در مقبره وی یافته شده است وی برای ادامه زندگی پس از مرگش به تقریبا 130 عصا و چوبدستی مجهز شده بوده است. تجزیه های دی ان ای و نمونه های به جا مانده از خون مومیایی های مورد بررسی همچنین باعث شناسایی نسبتا دقیق پدر توتانخامن، "آخناتن" و مادر بزرگ وی "تیه" شده است.