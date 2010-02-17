مریخ چگونه سبز می شود!

در عین حال اکنون یکی از مهارتهای ساکنان زمین گرم کردن یک سیاره به حدی است که حرارت به بحران تبدیل شود. تنها کافی است مقادیر زیادی گاز گلخانه ای به اتمسفر سیاره افزوده شود. بیشتر دی اکسید کربنی که زمانی مریخ را گرم می کرده است همچنان در این سیاره به شکل منجمد وجود دارد و برای بازگشتن به دوران سبز خود تنها به کمک نیاز دارد.
طرح زمینی کردن مریخ در هزار سال
بر اساس این طرح مصور سبز کردن مریخ پروژه ای هزار ساله است که از چهار بخش تشکیل شده است:
سال صفر
آغاز چندین سفر اکتشافی 18 ماهه به مریخ که طی هر یک بخشی از اتاقکهای اقامتگاه انسانها بر روی مریخ نصب می شود.
سال 100 به بعد
بازتاب دادن نور خورشید با کمک آیینه ها به منظور ذوب دی اکسید کربنهای منجمد مریخی و تشکیل اتمسفر
سال 200 به بعد
بارش باران و جاری شدن رودها تحت تاثیر آزادسازی کربن
سال 600 به بعد
گرم شدن سیاره و رشد میکروبها، غنی شدن خاک، گل دادن گیاهان و افزودن اکسیژن به اتمسفر تا انسان و جانداران بتوانند در سیاره تنفس کنند.
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