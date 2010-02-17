مریخ چگونه سبز می شود!

به گزارش خبرگزاری مهر، پاسخ این سئوال که آیا امکان تبدیل کردن سطح منجمد و بدون هوای مریخ به سیاره ای سبز یا تقریبا سبز مانند زمین وجود دارد؟ مثبت است زیرا کاوشگرانی که اکنون بر روی مریخ به جمع آوری اطلاعات مشغولند شواهدی را مبنی بر گرم بودن این سیاره و جاری بودن رودها در سطحی بسیار وسیع در دوران کودکی مریخ ارائه کرده اند.

در عین حال اکنون یکی از مهارتهای ساکنان زمین گرم کردن یک سیاره به حدی است که حرارت به بحران تبدیل شود. تنها کافی است مقادیر زیادی گاز گلخانه ای به اتمسفر سیاره افزوده شود. بیشتر دی اکسید کربنی که زمانی مریخ را گرم می کرده است همچنان در این سیاره به شکل منجمد وجود دارد و برای بازگشتن به دوران سبز خود تنها به کمک نیاز دارد.

طرح زمینی کردن مریخ در هزار سال

بر اساس این طرح مصور سبز کردن مریخ پروژه ای هزار ساله است که از چهار بخش تشکیل شده است:



سال صفر

آغاز چندین سفر اکتشافی 18 ماهه به مریخ که طی هر یک بخشی از اتاقکهای اقامتگاه انسانها بر روی مریخ نصب می شود.



سال 100 به بعد

بازتاب دادن نور خورشید با کمک آیینه ها به منظور ذوب دی اکسید کربنهای منجمد مریخی و تشکیل اتمسفر



سال 200 به بعد

بارش باران و جاری شدن رودها تحت تاثیر آزادسازی کربن



سال 600 به بعد

گرم شدن سیاره و رشد میکروبها، غنی شدن خاک، گل دادن گیاهان و افزودن اکسیژن به اتمسفر تا انسان و جانداران بتوانند در سیاره تنفس کنند.