به گزارش خبرگزاری مهر، کاتولیکها در این دوره چهل روزه از طریق اهدای اشیاء و یا مبالغی به سازمانهای خیریه اصل صدقه دادن را تحقق می بخشند. امری که تمام پیروان ادیان در سنتهای دینی خود با آن آشنا شده و تنها به یک دین اختصاص ندارد، اما همواره زمانهایی در تقویم های دینی وجود دارد که به خوبی می تواند تداعی کننده این مطلب باشد.

آنها اعتقاد دارند در طول سال چندان به مراقبت از خود توجه نمی کنیم و برای این کار به زمان ویژه ای نیازمندیم، به همین دلیل این چهل روز فرصت مناسبی برای توجه به نیازهای معنوی در کنار حفظ سلامتی و روزه داری است.

این در حالی است که پیروان کلیسای کاتولیک روم تنها مسیحیانی نیستند که این ایام چهل روزه توبه و پرهیز را مد نظر دارند در میان سایر مسیحیانی که در این ایام روزه دار خواهند بود می توان به انگلیکنها، متودیستها و اپیسکوپالها هم اشاره کرد، به طور کلی بسیاری از کلیساهای غربی از اصول این چهل روز پیروی می کنند.

دوره چهل روزه پرهیز و توبه مسیحیان نماد چهل روزی است که مسیح در بیابان گذراند. عدد چهل در اشارات متعددی در انجیل مشاهده می شود. مثل چهل روزی که موسی در کوه سینا با خداوند گذراند، چهل روز و شبی که حضرت الیاس برای رسیدن به کوه هروب گذراند و بارانی که خداوند در دوران نوح فراهم کرد چهل روز و شب به طول انجامید. قوم بنی اسرائیل چهل سال برای رسیدن به سرزمین موعود در سفر بودند. حضرت یوسف به شهر نینوا چهل روز وقت داد تا توبه کنند.

مسیح نیز برای چهل روز روزه گرفت، به بیابان رفت و شیطان تلاش کرد او را فریب دهد. مسیح بر هر سه وسوسه شیطان عبور و پس از آن رسالت نبوت خود را آغاز کرد.

