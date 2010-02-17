در گفتگو با مهر اعلام شد: تولید ماده اولیه محصولات آرایشی و کود بیولوژی از کرم خاکی

دکتر سیدصفا علی فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر تولید انواع پروتئین ها و روغنها از کرم خاکی را برنامه های محققان این مرکز دانست و افزود: کرمهای خاکی جانوران جالبی هستند که می توان محصولات زیادی را از آنها تولید کرد که از آن جمله می توان به تولید "ورمی کومپوست" اشاره کرد.

وی، ورمی کمپوست را یک نوع کود بیولوژیکی دانست و اظهار داشت: علاوه بر این از این نوع کرمها می توان محصولاتی را تولید کنیم که به عنوان ماده اولیه محصولات آرایشی به کار می روند. ضمن آنکه از این جانوران می توان محصولاتی را استخراج کرد که در صنعت دارو مورد استفاده قرار می گیرند که در درمان بیماریهای قلبی موثر است. به گفته وی این فناوری در حال تدوین است.

فاطمی همچنین به فعالیتهای این مرکز در زمینه ارائه گواهینامه به محصولات کشاورزی اشاره و خاطرنشان کرد: شرکت "ژن آزما پرشیا" مستقر در این مرکز با راه اندازی کلینیک گیاهپزشکی و با بررسی های مولکولی بر روی نمونه ها، گواهینامه های لازم برای صادرات و واردات محصولات غذایی و کشاورزی را صادر می کند.

وی با تاکید بر اینکه این شرکت در زمینه تولید محصولات GMO فعالیت دارد، اضافه کرد: محصولات GMO محصولات تراریخت هستند. این نوع محصولات هنوز از نظر قانونی مجوز تولید در کشور را ندارند ولی اگر قرار است این نوع محصولات به کشور وارد شوند باید بررسی های دقیق علمی بر روی آنها انجام شود تا مشخص شود که آیا تراریخت هستند یا خیر. این تشخصیص نیاز به کار تحقیقاتی و تخصصی دارد.

مدیر مرکز رشد زیست فناوری تولید آنزیمها را از دیگر محورهای تحقیقاتی این مرکز رشد دانست و ادامه داد: در این خصوص شرکت "بهشید زیست فرآورد" مستقر در مرکز در خصوص تدوین فناوری تولید آنزیمهای مختلف از جمله "فیتاز" فعالیت می کند.

فاطمی با تاکید بر اینکه "فیتاز" یکی از آنزیمهای مورد استفاده در صنعت دام و طیور است گفت: این شرکت در انتظار اخذ وام از دولت برای راه اندازی کارخانه تولیدی است.