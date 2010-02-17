کیوان صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فدراسیون تیم هندبال بزرگسالان را به "استفان" واگذار کرده و باید این مربی نسبت به نتیجه ضعیف تیمش پاسخگو باشد. تیم ما 20 سال پیش با چنین نتایجی بازنده مسابقات آسیایی بود و اگر نگاهی به نتایج این تیم در یک دهه گذشته بیاندازیم می‌بینیم که هندبال ایران تنها با یک یا دو گل بازی را به تیم های آسیایی واگذار کرده است.

وی با بیان اینکه تیم هندبال ایران در آسیا مطرح است و چنین نتیجه ای جای تامل و بررسی بیشتر دارد، افزود: وقتی تیم چنین عملکردی دارد بازتاب آن به تمام دست اندرکاران این رشته در باشگاه ها و استان ها برمی گردد و این شکست به نوعی زحمات تمامی خانواده هندبال ایران را زیر سوال می برد.

مربی تیم هندبال ذوب آهن اصفهان عملکرد کادر فنی تیم هندبال ایران را بسیار بد توصیف کرد و خاطرنشان کرد: بازیکنان هماهنگ نبودند و در خط حمله و دفاع ضعف های زیادی داشتند. هرچند این تیم یک فرصت دو ماهه برای آماده سازی داشت اما باز هم نمی توان این زمان را برای حضور در مسابقات آسیایی کم قلمداد کرد زیرا بازیکنان در باشگاه ها فعالیت می کردند و تجارب خوبی داشتند.

وی با تاکید بر اینکه "استفان" مربی است که تجربه کمی داشته و در این مقطع تنها می تواند در راس تیم های نونهالان و نوجوانان قرار گیرد، گفت: اگر قرار است برای تیم بزرگسالان مربی استخدام کنیم باید مربی تراز اول دنیا را بیاوریم به طور قطع شکست هایی که تیم هندبال در رقابتهای جام ملتهای آسیا در لبنان خورد تنها دلیلش به عملکرد کادر مربیان بر می گردد زیرا "استفان" و "کدیوف"مربیان مطرحی نبودند. اگر مربی تراز اولی در راس تیم بود می توانست در همین مدت دو ماهه این تیم را به شرایط ایده آل برساند.

صادقی تصریح کرد: هرچند تیم ما جوان بود اما این سرمایه گذاری در دیگر تیم های آسیایی این دوره از مسابقات هم صورت گرفته بود. غیبت کویت از این دوره از رقابتها و هم سطح بودن تیم ها فرصت خوبی بود تا تیم هندبال ایران برای اولین بار راهی جام جهانی این رشته شود که متاسفانه این فرصت از دست رفت.

چهاردهمین دوره رقابتهای هندبال جام ملتهای آسیا و انتخابی جام جهانی 2011 سوئد با حضور 12 تیم از 17 بهمن ماه لغایت اول اسفند ماه در لبنان پیگیری می شود.

تیم هندبال کشورمان بعد از صعود از گروه D دور مقدماتی با قبول سه شکست متوالی در مرحله دوم از راهیابی به جمع چهار تیم و کسب سهمیه مسابقات جهانی بازماند. هندبالیست های کشورمان امشب برای کسب مقام هفتمی به مصاف تیم لبنان می رود.