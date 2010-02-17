سه ورزشکار بدنسازی و پرورش اندام محروم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس حکم اعلام شده از سوی این کمیته محسن قرآن نویس به دو سال محرومیت از کلیه فعالیت‎های ورزشی مرتبط با رشته پرورش اندام، تنزل درجه کارت مربیگری و تحمل باقیمانده حکم تعلیق قبلی محکوم شده است.

این ورزشکار طبق حکم صادر شده در نشست سال گذشته کمیته انضباطی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ( 2/11/87) به دو سال محرومیت تعلیقی در صورت تکرار تخلف اجرایی محکوم شده بود که در خصوص وی اعمال می‎شود.

همچنین مسئولان این کمیته احمد علیوردی را به دو سال محرومیت از تمام فعالیت‎های رسمی و ورزشی مرتبط با رشته پرورش اندام با احتساب 2 سال محرومیت به واسطه استفاده از مواد نیروزا و تنزل کارت مربیگری محکوم کرده است.

محمد نکوپایان دیگر ورزشکار محروم شده فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام است. البته به دلیل اینکه وی پیش از این هیچ سابقه‌ای در زمینه بی توجهی به مسائل انضباطی نداشته است، تنها به دو سال محرومیت از کلیه فعالیت‌های رسمی و ورزشی مرتبط با رشته پرورش اندام محکوم شد.