به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "نگهبان شب" پنجشنبه 29 بهمن ساعت 22 از شبکه یک روی آنتن می‌رود. این فیلم محصول 2002 آمریکا به کارگردانی سیدنی جی دات فاری است که در آن داگلاس اسمیت بازی کرده و داستان درباره فردی به نام جک است که قبلاً افسر پلیس بوده و خانواده‌اش در یک حادثه کشته شده‌اند و ...

فیلم تلویزیونی "بر فراز مهر" جمعه 30 بهمن ساعت 16 از شبکه یک پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی حسن لفافیان و تهیه‌کنندگی حمیدرضا پورعلی‌محمد تولید شده و در آن پروانه معصومی، حبیب دهقان‌نسب، افشین نخعی، علی منصوری و مهسا مهجور بازی کردند و داستان درباره گروهی از مهندسان است که با کمک مردم به دنبال رفع مشکل قطعی برق هستند.

فیلم سینمایی "کمربند مشکی" پنجشنبه 29 بهمن ساعت 23:45 از شبکه دو روی آنتن می‌رود. این فیلم محصول 2007 ژاپن را شونچی ناگاساکی با نقش‌آفرینی تاتسویا ناکا و آکی هیتو یاگی ساخت و داستان درباره سه شاگرد استاد ایکین شیباهارا است که در یک مدرسه کاراته تعلیم می‌بینند. تا اینکه ارتش ژاپن به مدرسه آنها می‌آید و می‌خواهد آنجا را تصرف کند.

نمایی از فیلم سینمایی "کمربند مشکی"

"یاشار زنده است نه مرده" جمعه 30 بهمن ساعت 18:30 از شبکه دو پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی آتیل ایناک ساخته شده و در آن سوفک سزر و لیونت اینانیز بازی کردند و داستان درباره مردی به نام یاشار است که مدام در زندگی دچار بدشانسی می‌شود.

"به جا مانده" پنجشنبه 29 بهمن ساعت 19 روی آنتن شبکه سه می‌رود. این فیلم به کارگردانی جواد افشار تهیه شده و در آن برزو ارجمند، مریم کاویانی، چنگیز وثوقی، حسین سحرخیز، سعدی افشار و ... بازی کردند و داستان آن درباره جوانی به نام رامین است که قصد دارد با کیانا ازدواج کند. رامین تصادف می‌کند و در بیهوشی مردی نورانی را می‌بیند که نماینده ملک‌الموت است.

"روزی که زمین از حرکت ایستاد"جمعه 30 بهمن ساعت 20:30 از شبکه چهار پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی رابرت وایز سال 1951 ساخته شد و در آن مایکل رنی، پاترشیا نیل، هیو مارلو و بیلی گری بازی کردند. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: یک فدراسیون سیاره‌ای، نماینده‌ای به نام کلاتو را همراه با روبات بزرگی به نام گورت به زمین می‌فرستد تا مردم زمین درباره آزمایش‌های هسته ای ویران‌گرشان هشدار دهند.

فیلم سینمایی "برو راهتو برو" جمعه 30 بهمن ساعت 13:30 از شبکه تهران روی آنتن می‌رود. این فیلم محصول 2009 هندوستان است که راجیو کوما آن را ساخته و در آن آسرانی، آصف باسرا و گوویندا بازی کردند. داستان "برو راهتو برو" درباره جوانی است که به کمک دوستش قصد دارد کاری انجام دهد، اما درگیر ماجراهایی می‌شود.