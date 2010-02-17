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۲۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۴۳

همایش نکوداشت بانیان خانه شبانه روزی "مژدهی" رشت برگزار شد

رشت - خبر گزاری مهر: یاد و خاطره شادروان کاظم مژدهی و همسر مرحومه اش افسر قوام زاده "مژدهی" بانیان خانه شبانه روزی مژدهی و مؤسسان جمعیت ایتام رشت در سومین همایش تجلیل از نیکوکاران صبح چهارشنبه در رشت گرامی داشته شد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، مدیرکل بهزیستی استان گیلان در این مراسم گفت: برای نکوداشت این زوج خیّر گیلانی اقدامات لازم فراهم شده تا به شکل زیبایی یاد این چهره های ماندگار گیلانی در اذهان همواره پایدار و ماندگار بماند.

کیانوش کوچکی نژاد افزود: این زوج گیلانی فرزندی نداشتند اما با یک اقدام نوعدوستانه و انسانی چهره ای نامدار و ماندگار از خود ساختند و مکانی که آنها وقف این کار کردند بعد از گذشت قریب به 90 سال در شهر رشت بعنوان مرکزی برای نیکوکاران درآمده تا بتوانند با طیب خاطر نسبت به وقف اموال و نذورات خود برای ایتام اقدام کنند.

وی ادامه داد: در این راستا نشریه ای تدوین شده که در آن مطالبی از پژوهشگران نامی گیلانی است که از زندگی مژدهی و همسرش پژوهشهای صورت داده اند تا بعنوان سند در اذهان جامعه باقی بماند، آمده است.

مدیرکل بهزیستی گیلان افزود: همچنین تهیه فیلمی 30 دقیقه ای و مستند در زمینه خانه شبانه روزی مژدهی از گذشته تا حال را بعنوان یکی دیگر از اقدامات در زمینه زنده نگه داشتن نام این زوجین در راستای این نکوداشت عنوان کرد.

وی گفت: همچنین در زمینه تبلیغات به چاپ و توزیع پوستر در سطح استان و نصب بنر از این زنده نامان در سطح شهر را از دیگر اقدامات ستاد برگزاری این نکوداشت بیان کرد.

کوچکی نژاد در ادامه از مدیرعامل و هیئت مدیره خانه شبانه روزی مژدهی که بعنوان عضو ستاد این نکوداشت تمامی مساعی خود را برای هرچه بهتر برگزار شدن این همایش بکار بسته اند تقدیر و تشکر کرد.
کد مطلب 1035945

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