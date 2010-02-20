عجله ای برای تبیین بسته سیاستهای پیشنهادی هتلداران نداریم

خسرو ایرانپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب در مورد بسته پیشنهادی هتلداران افزود: با توجه به طرح هدفمند کردن یارانه ها و اجرایی شدن آن، قرار شده اتحادیه هتلداران پیشنهادات و سیاستهایی را برای کاهش تبعات این طرح بر صنعت گردشگری تبیین کند.

این مقام مسئول در جامعه هتلداران با اشاره به اینکه تبیین سیاستهای جایگاه هتلداری هنوز به اتمام نرسیده، تاکید کرد: این سیاستها با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز در میان گذاشته خواهد شد و با توجه به اینکه تبیین سیاستها در جهت ارتقاء صنعت گردشگری است به همین دلیل با موافقت سازمان و دولت نیز مواجه می شود.

پیش از این رجبعلی خسروآبادی‏، دبیر شورای هماهنگی تشکل‌های اقامتی کشور‏ در اظهار نظری گفته بود که بیشترین تبعات قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در صنعت گردشگری بر دوش هتلداران است لذا‏‌ جوامع هتلداری سراسر کشور برای کاستن از این تبعات راهکارهایی را تهیه و همزمان به دولت و مجلس ارائه کردند که هدف از تدوین آن اختصاص بخشی از ۳۰ درصد یارانه صنعت به گردشگری است اما تاکنون با اینکه فرصت چندانی تا اجرای قانون نیست، پیشنهادات هتلداران واکنشی از سوی سازمان‌های ذیربط نداشته است.

دبیرجامعه هتلداران ایران در ادامه گفتگو با مهر اظهار داشت: براساس اصل 44 و قانون خصوصی سازی، این بسته پیشنهادی را در کمیسیونهای مختلف مجلس و سازمان میراث فرهنگی مطرح و با کمک آنها به بهترین نحو تبیین خواهیم کرد.

وی تعدیل هزینه‌های انرژی بر اساس صنعت و کاهش قیمت آنها به حداقل ممکن، تقلیل پرداخت هزینه بیمه پرسنلی مراکز اقامتی و... را از جمله راهکارهای هتلداران برای کاهش تبعات احتمالی اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها دانست.

ایرانپور یادآور شد: تا زمانی که سیاستها تبیین نشده و مشکلی به دنبال اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها برای هتلداران ایجاد نشده آنها نباید نگران باشند.