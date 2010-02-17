جشنواره ملی مساجد کشور در کرمان آغاز شد

مجتبی میزایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: جشنواره مساجد کشور از روز گذشته با حضور فعالان مساجد کشور در قالب 24 رشته مختلف در شش عنوان مختلف در کرمان آغاز شد و به مدت سه روز در کرمان ادامه دارد.

وی عنوان کرد: این جشنواره در شش استان مختلف برگزار می شود که بخش "حضور" این جشنواره در کرمان در حال انجام است.

میرزایی گفت: بخش آواها و نواها در آدربایجان شرقی، قرآن در کردستان، هنرهای تجسمی در خوزستان نشریات تجربی در اردبیل و شیوه های نوین تدریس نیز در تهران برگزار می شود.

میرزایی افزود: در بخش حضور جشنواره که در کرمان برگزار می شود از مجموع 200 اثر در بخش نمایشنامه نویسی در مجموع پس از داوری 21 اثر انتخاب و به جشنواره حضور در کرمان راه یافته اند.

وی گفت: در بخشهای نمایشنامه نویسی و تئاتر این جشنواره 40 اثر مختلف ارائه شده است.

وی افزود: این آثار در زمینه های عالمان دینی، شهدای دفاع مقدس، اصلاح الگوی مصرف در سه بخش نمایشنامه نویسی، فیلم کوتاه و تئاتر ارائه شده اند.

میرزایی مهمترین هدف از برگزاری این جشنواره را کشف استعدادهای کشف استعدادهای جدید در زمینه آثار هنری اعلام کرد.