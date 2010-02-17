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۲۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۵۶

میرزایی:

جشنواره ملی مساجد کشور در کرمان آغاز شد

جشنواره ملی مساجد کشور در کرمان آغاز شد

کرمان - خبرگزاری مهر: دبیر جشنواره جوانان مساجد کشور از آغاز جشنواره ملی مساجد کشور در کرمان در قالب 24 رشته مختلف خبر داد.

مجتبی میزایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: جشنواره مساجد کشور از روز گذشته با حضور فعالان مساجد کشور در قالب 24 رشته مختلف در شش عنوان مختلف در کرمان آغاز شد و به مدت سه روز در کرمان ادامه دارد.

وی عنوان کرد: این جشنواره در شش استان مختلف برگزار می شود که بخش "حضور" این جشنواره در کرمان در حال انجام است.

میرزایی گفت: بخش آواها و نواها در آدربایجان شرقی، قرآن در کردستان، هنرهای تجسمی در خوزستان نشریات تجربی در اردبیل و شیوه های نوین تدریس نیز در تهران برگزار می شود.

میرزایی افزود: در بخش حضور جشنواره که در کرمان برگزار می شود از مجموع 200 اثر در بخش نمایشنامه نویسی در مجموع پس از داوری 21 اثر انتخاب و به جشنواره حضور در کرمان راه یافته اند.

وی گفت: در بخشهای نمایشنامه نویسی و تئاتر این جشنواره 40 اثر مختلف ارائه شده است.

وی افزود: این آثار در زمینه های عالمان دینی، شهدای دفاع مقدس، اصلاح الگوی مصرف در سه بخش نمایشنامه نویسی، فیلم کوتاه و تئاتر ارائه شده اند.

میرزایی مهمترین هدف از برگزاری این جشنواره را کشف استعدادهای کشف استعدادهای جدید در زمینه آثار هنری اعلام کرد.

کد مطلب 1035960

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