پرورش غیرقانونی آبزیان در دریاچه پشت سد مهاباد/ تکذیب شیلات

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مسئولان شرکت های آب منطقه ای، حفاظت محیط زیست و دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی شامگاه سه شنبه در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان پرورش آبزیان در دریاچه پشت سد مهاباد را غیر قانونی و برخلاف اصول بهداشتی عنوان کردند.

این در حالی است که به گفته ی معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، اداره امور شیلات وقوع این اقدام را تکذیب کرده است اما رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در این جلسه پرورش آبزیان را به دلیل اشتغالزایی و با مجوز سازمان حفاظت محیط زیست تائید کرد.

استاندار آذربایجان غربی در این جلسه بر تشکیل جلسه فوری کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان جهت رفع مشکل بهداشتی موجود در این شهرستان دستور داد و گفت: با توجه به تکذیب مسئولان امور شیلات در جریان نامه نگاری های صورت گرفته، تائید و توجیه اقتصادی پرورش آبزی در آب این سد توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزی باید هرچه سریعتر کارگروه سلامت و امنیت غذایی تشکیل شده و در این زمینه تصمیم گیری لازم به عمل آید.

وحید جلال زاده در ادامه این جلسه همچنین با تاکید بر تسریع در پیگیری و تصویب طرح های عمرانی دستکاههای اجرایی استان در کمیسیون ماده 32 وزارتخانه های مختلف گفت: متاسفانه در صورت ادامه این روند طرحهای عمرانی آذربایجان غربی مورد تصویب معاونت راهبردی ریاست جمهوری قرار نخواهد گرفت.

وی همچنین بر اجرایی کردن الحاقیه فرهنگی درطرحهای عمرانی استان تاکید کرد و بیان داشت: شورای فرهنگ عمومی استان باید هر چه سریعتر با تدوین اطلس فرهنگی زمینه های اجرای این برنامه را فراهم کنند.

استاندار آذربایجان غربی با انتقاد از عدم توجه مسئولان به ساماندهی و حفظ آثار عملیات های دفاع مقدس در مناطق مختلف استان و عدم برنامه ریزی جهت معرفی و بهره گیری های فرهنگی و اقتصادی از این مناطق گفت: باید با ایجاد این زیر ساخت های زمینه های حضور کاروانهای راهیان نور در استان را فراهم کنیم.

عدم امکان عرضه بهداشتی گوشت قرمز در منطقه شیره پز خانه ارومیه

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی هم در این جلسه همچنین رسیدگی به امور بهداشتی مراکز عرضه و توزیع گوشت قرمز منطقه شیره پز خانه ارومیه واقع در بازار قدیمی این شهرستان را از جمله مهم ترین دغدغه های کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان جهت عرضه مواد پروتئینی بخصوص گوشت قرمز سالم به صورت بهداشتی دانست.

کامران دهقان با اشاره به قرار گرفتن این مراکز در بافت قدیمی بازار و عدم امکان استقرار یخچالهای مخصوص به دلیل کوچک بودن مغازه ها، افزود: با همکاری معاونت خدمات شهری شهرداری ارومیه مقرر شده کانکس های مخصوص در یکی از مناطق شهری برای خارج کردن 25 مغازه موجود در محوطه داخل بازار، ایجاد شود.

وی اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح را سه میلیارد ریال عنوان کرد و خواستار اختصاص سریع این میزان اعتبار از سوی استانداری به شهرداری ارومیه شد.