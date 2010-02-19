تدوین "سمفونی کاغذهای خط‌ خطی" آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تصویربرداری فیلم تلویزیونی "سمفونی کاغذهای خط خطی" در روستای کنگ به پایان رسید و ضبط سکانسهای شهری این فیلم شروع شد، تصویربرداری فیلم 90 دقیقهای "سمفونی کاغذهای خط خطی" هفته آینده تمام میشود.
قصه این فیلم 90 دقیقهای درباره نویسندهای ایرانی است که در فرانسه زندگی میکند و قرار است برای ناشری فرانسوی قصهای بنویسد. داستان او درباره پیرمردی است که قصد زیارت امام رضا (ع) را دارد، اما برای پیرمرد در ذهن و خیال نویسنده و برای نویسنده در واقعیت، اتفاقهایی میافتد که. ... قصه فیلم در دو لوکیشن فرانسه و یکی از روستاهای ایران اتفاق میافتد.
احمد ریحانه، حسن چودن، حسین انصاری، احمد طاهونچی، محبوبه سلطانی و کمیل سهیلی بازیگران این فیلم 90 دقیقهای هستند.
عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: ا. سهیلی، مدیر تصویربرداری: علی عظیمزاده، طراح صحنه و لباس: محبوبه سلطانی، مدیر تولید: ابراهیم اللهیاری، تدوین: رضا عباسیزاده، گریم: سمیه ارقبایی، صدابردار: جواد مختاری، تهیهکننده: شرکت سینمایی سیمیاگران شرق، شرکت سینمایی سینما تکپارس.
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