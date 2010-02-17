مولف زندگینامه انیشتین داستان استیو جابز را می نویسد

به گزارش خبرگزاری مهر، استیو جابز که در مدت چند سال دو عمل جراحی بسیار مهم را پشت سر گذاشته و بسیار لاغر شده است سرانجام اجازه داد که اولین و تنها زندگی نامه رسمی از وی نوشته شود. این زندگینامه با همکاری خود جابز نوشته می شود.

این کتاب داستان زندگی جابز را از زمان کودکی شرح می دهد و به همین علت جابز، والتر ایزاکسون مولف این کتاب را به محل زندگی کودکی خود برده است.

والتر ایزاکسون مدیر اجرایی "سی. ان. ان"، رئیس سابق مجله تایم و مدیر اجرایی موسسه "اسپن" است. این موسسه، یک سازمان عام المنفعه است که در بخش فرهنگ و آموزش فعال است و به خصوص زندگینامه های شخصیتهای مهمی چون آلبرت انیشتین و بنجامین فرانکلین را تالیف و منتشر کرده است.

براساس گزارش نیویورک تایمز، استیو جابز در 20 سالگی با "ژان باز" نامزد کرد. در سال 1974 و پس از طراحی بازیهای آتاری به هند رفت و زمانی که به کالیفرنیا بازگشت برای ساخت یک رایانه رومیزی با استیو وزنیاک همکاری کرد.

این دو استیو در گاراژ خانه والدین جابز شروع به ساخت این رایانه رومیزی کردند درحالی که وی همچنان پیرو اندیشه های ایده آل گرایی، بودا و ضد مادیگرایی بود.

همچنین ظاهر استیو جابز با آن جین آبی و پیراهن مشکی با اسطوره هایی در آمیخته است که جابز قصد دارد در این زندگینامه به تشریح آنها بپردازد و قول داده است که در بیان وقایع زندگی خود صادقانه سخن گوید.