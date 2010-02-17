فاز نخست مجتمع خدماتی رفاهی بدره ایلام افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مسعود اسکندری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این پروژه در زمینی به مساحت دو هزار و 32 متر مربع در حال اجراست که فار نخست آن افتتاح شده است.
وی افزود: امکاناتی نظیر ساختمان تالار، طبقه همکف به وسعت 800 متر مربع، ساختمان رستوران و سوئیتهای خواب در طبقه اول به وسعت 800 مترمربع در این پروژه تعریف شده است.
این مسئول در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام خاطرنشان کرد: همچنین محوطه سازی و فضای سبز به وسعت 832 مترمربع و پارکینگ به وسعت 400 متر مربع از دیگر امکانات این مجتمع است.
مدیرکل میراث فرهنگی ایلام تصریح کرد: فاز نخست پروژه احداث مجتمع خدماتی رفاهی در ورودی شهر بدره توسط بخش خصوصی و با نظارت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان به اجرا درآمده است.
ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام گفت: فاز نخست پروژه احداث مجتمع خدماتی رفاهی واقع در ورودی شهر بدره در محور ایلام به دره شهر افتتاح شده است.
به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مسعود اسکندری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این پروژه در زمینی به مساحت دو هزار و 32 متر مربع در حال اجراست که فار نخست آن افتتاح شده است.
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