فاز نخست مجتمع خدماتی رفاهی بدره ایلام افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مسعود اسکندری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این پروژه در زمینی به مساحت دو هزار و 32 متر مربع در حال اجراست که فار نخست آن افتتاح شده است .



وی افزود: امکاناتی نظیر ساختمان تالار، طبقه همکف به وسعت 800 متر مربع، ساختمان رستوران و سوئیتهای خواب در طبقه اول به وسعت 800 مترمربع در این پروژه تعریف شده است .



این مسئول در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام خاطرنشان کرد: همچنین محوطه سازی و فضای سبز به وسعت 832 مترمربع و پارکینگ به وسعت 400 متر مربع از دیگر امکانات این مجتمع است .



مدیرکل میراث فرهنگی ایلام تصریح کرد: فاز نخست پروژه احداث مجتمع خدماتی رفاهی در ورودی شهر بدره توسط بخش خصوصی و با نظارت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان به اجرا درآمده است.