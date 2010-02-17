بررسی تعیین سقف درآمد هدفمند کردن یارانه ها با حضور لاریجانی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز چهارشنبه در دومین جلسه کمیسیون تلفیق که بررسی لایحه بودجه 89 کل کشور را در دستور کار داشت حضور یافت.

بررسی این موضوع از مهمترین مسائل مطرح در بودجه 89 است . دولت در لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی سقف 40 هزار میلیارد تومان از هدفمند کردن یارانه ها را برای خود در نظر گرفته در حالی که مجلس در مصوبه خود در قانون هدفمند کردن یارانه سقف 10 تا 20 هزار میلیارد تومان را برای سال اول اجرای این قانون درنظر داشت.

اختلاف مجلس و دولت در این موضوع این است که دولت سال 88 را سال اول اجرای قانون تلقی می کند و سال 89 را سال دوم عنوان کرده است اما مجلس به دلیل فراهم نشدن مقدمات اجرای این قانون معتقد است سال 89 سال پایه و اول برای اجرای قانون مذکور است بنابراین رئیس مجلس در نشست مشترک دولت و مجلس که با حضور روسای دو قوه برگزار شد بر نظر مجلس تاکید کرد و رئیس جمهور نیز در آن جلسه وهمچنین در کنفرانس مطبوعاتی خود در روز گذشته که با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد بر همان نظر اولیه تاکید کرد.

غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه مجلس نیز در گفتگو باخبرنگار پارلمانی مهر ضمن خودداری مصاحبه درخصوص اظهارات روز گذشته رئیس جمهور مبنی بر توافق انجام شده بین دولت و مجلس در این موضوع گفت که بحث تعیین سقف درآمد حاصل از یارانه ها در جلسه امروز کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار می گیرد و نتیجه آن هر چه باشد در صحن علنی به رای نمایندگان گذاشته خواهد شد.