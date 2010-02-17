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۲۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۰۰

حمایت 16 هزار و 764 حامی از ایتام همدان

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان از حمایت 16 هزار و 764حامی از ایتام تحت پوشش این نهاد خبر داد.

مهدی فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: تعداد 9 هزار و 199 نفر ایتام در استان همدان تحت حمایت این نهاد هستند که از سوی تعداد 16 هزار و 764 نفر حامی حمایت می شوند.

وی افزود: حامیان نوعدوست و خیر در سال جاری مبلغ 21 میلیارد و 732 میلیون ریال به ایتام اهدا کردند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) همدان بر تعامل هرچه بیشتر با خیرین و نیکوکاران تاکید کرد و بیان داشت: طرح اکرام یکی از موفق ترین طرحهای اجرا شده در زمینه جذب مشارکت مردمی این نهاد است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان یادآور شد: در سال جاری بیش از 204 میلیارد ریال به مددجویان پرداخت شده است.

کد مطلب 1036034

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