حمایت 16 هزار و 764 حامی از ایتام همدان

مهدی فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: تعداد 9 هزار و 199 نفر ایتام در استان همدان تحت حمایت این نهاد هستند که از سوی تعداد 16 هزار و 764 نفر حامی حمایت می شوند .

وی افزود: حامیان نوعدوست و خیر در سال جاری مبلغ 21 میلیارد و 732 میلیون ریال به ایتام اهدا کردند .

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) همدان بر تعامل هرچه بیشتر با خیرین و نیکوکاران تاکید کرد و بیان داشت: طرح اکرام یکی از موفق ترین طرحهای اجرا شده در زمینه جذب مشارکت مردمی این نهاد است .