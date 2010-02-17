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۲۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۰۰

قاسمی خبر داد:

برگزاری کارگاه آموزشی اسرار و آداب نماز در ادارات مازندران

برگزاری کارگاه آموزشی اسرار و آداب نماز در ادارات مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مسئول آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران گفت: واحد آموزش این اداره کل یک دوره کارگاه آموزشی با موضوع اسرار و آداب نماز ویژه ضمن خدمت کارکنان دولت را برگزار کرد.

محمود قاسمی صبح چهارشنبه در حاشیه برگزاری این کلاس ها در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: این دوره آموزشی در راستای برگزاری دوره های آموزشی و اجتماعی کارکنان دولت و بر اساس بخشنامه معاونت راهبردی و منابع انسانی توسعه مدیریت و سرمایه برای 35 نفر از کارکنان اداره کل محیط زیست استان برگزار می شود.

قاسمی، آموزش قرائت صحیح نماز، تجوید و صلاه، آموزش احکام نماز، جایگاه نماز در اسلام، آثار و برکات نماز در دنیا و آخرت و نقش نماز در جلوگیری از منکرات را محتوای این دوره آموزشی اعلام کرد.

وی یادآور شد: در جلسات پایانی این دوره ، آزمونی در دو مرحله کتبی و شفاهی برگزار که به قبول شدگان، گواهینامه ضمن خدمت کارکنان دولت ارائه می شود.

قاسمی یادآور شد: این دوره آموزشی تا 25 اسفند ماه سال جاری در سالن نماز خانه اداره کل محیط زیست استان ادامه دارد و آزمون دوره نیز در هفته پایانی دوره برگزار می شود.
 

کد مطلب 1036039

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