برگزاری کارگاه آموزشی اسرار و آداب نماز در ادارات مازندران

محمود قاسمی صبح چهارشنبه در حاشیه برگزاری این کلاس ها در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: این دوره آموزشی در راستای برگزاری دوره های آموزشی و اجتماعی کارکنان دولت و بر اساس بخشنامه معاونت راهبردی و منابع انسانی توسعه مدیریت و سرمایه برای 35 نفر از کارکنان اداره کل محیط زیست استان برگزار می شود.

قاسمی، آموزش قرائت صحیح نماز، تجوید و صلاه، آموزش احکام نماز، جایگاه نماز در اسلام، آثار و برکات نماز در دنیا و آخرت و نقش نماز در جلوگیری از منکرات را محتوای این دوره آموزشی اعلام کرد.

وی یادآور شد: در جلسات پایانی این دوره ، آزمونی در دو مرحله کتبی و شفاهی برگزار که به قبول شدگان، گواهینامه ضمن خدمت کارکنان دولت ارائه می شود.

قاسمی یادآور شد: این دوره آموزشی تا 25 اسفند ماه سال جاری در سالن نماز خانه اداره کل محیط زیست استان ادامه دارد و آزمون دوره نیز در هفته پایانی دوره برگزار می شود.



