گروه "گلبانگ" در جشنواره شرکت می کند

سرپرست گروه موسیقی "گلبانگ" با اعلام این خبر درتوضیح جزئیات برگزاری این کنسرت به خبرنگار مهر گفت : بخش نخست این اجرا با یک پیش درآمد همایون از ساخته های خودم آغاز می شود و با تصنیف "لحظه دیدار" بر شعری از سعدی،"چهارمضراب همایون" در بخش گروه نوازی، "چه می شد" از ساخته های علی تجویدی بر شعری از معینی کرمانشاهی و "نیاز" از ساخته های خودم ادامه پیدا می کند و در پایان هم تصنیف "وصال" براساس شعری از عطار ارائه خواهد شد .

بهناز ذاکری درادامه افزود : بخش دوم این اجرا با پیش درآمدی با عنوان "نسیم" در چهارگاه آغاز می شود و با تصنیف هایی مانند "راز پنهان" بر شعری از عطار،"تمنا" با شعر فروغی بسطامی ،تکنوازی سنتور، تصنیف قدیمی "نگارا" با شعر و آهنگ شیدا ادامه پیدا می کند و پایان بخش این قسمت هم تصنیف "گلزار جان" با شعری از مولانا است.

این نوازنده سنتور در ادامه به دلایل حضور خود در این دوره از جشنواره اشاره کرد و گفت : گروه موسیقی یک سال تمرین مداوم داشت و پس از اینکه احساس کردم که گروه آمادگی لازم را دارد انصاف ندیدم که در جشنواره شرکت نکند به همین دلیل تصمیم گرفتم در یک شب در بخش جنبی تلاش یک ساله گروه را روی صحنه ببرم.

لازم به ذکر است "نازیلا لقا" نوارنده تار و دف ، "آزاده لقا" کمانچه، "مرتضی صنایعی" نی، "جلال پورامیر سعید" رباب باس و دایره، "آوا ایوبی" بم تار، "ابوالحسن کارگشا" تنبک و" علی زندوکیلی" خواننده از جمله اعضای این گروه هستند .