به گزارش خبرنگار مهر، "شهرآورد" یا همان "دربی" همیشه و هر کجا، مسابقه‌ای حساس و خاص است به ویژه اگر بین دو تیم مدعی برگزار شد. در ایران مسابقه استقلال - پرسپولیس، یک دربی ملی است که حتی علاقمندان به فوتبال ایران در خارج از کشور نیز پیگیر نتایج آن هستند. پس از شهرآورد تهران می توان از شهرآورد اهواز بین دو تیم استقلال و فولاد و شهرآورد اصفهان بین دو تیم سپاهان و ذوب آهن به عنوان حساس ترین دیدارهای دو تیم همشهری در فوتبال ایران یاد کرد.

شهرآورد اصفهان

شهرآورد اصفهان چندسالی است نگاه‌های فوتبالدوستان را معطوف به نصفه جهان کرده است. با قدرت گرفتن فوتبال اصفهان در زیر سایه حمایت‌های مالی شرکت‌های صنعتی حاضر در این استان، فوتبال اصفهان هم به معنای واقعی "حرفه‌ای" شد و رقابت دو تیم همشهری سپاهان و ذوب آهن وجه شهرآورد به خود گرفت.

مسابقه‌ای برای مدعیان

نتیجه دیدار سپاهان - ذوب آهن برای مدعیان بالای جدول از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. سپاهان که فاصله خود را با صف مدعیان به 9 امتیاز رسانده است، بدون رقیب پیش می تازد و توقف و شکست آن برای تیم‌های بالانشین به آرزو تبدیل شده است. در مسابقه‌های حساسی مانند همین دربی اصفهان شاید ترمز صدرنشین لیگ کشیده شود و تیمهای پایین دستی برای رسیدن به جایگاه این تیم امیدوار شوند.

رویارویی قلعه نویی و ابراهیم زاده

تقابل سپاهان و ذوب آهن، فقط جدال صدرنشین 55 امتیازی لیگ برتر با تیم دوم جدول که فاصله‌ای 9 امتیازی با این تیم دارد، نیست. در این بازی امیر قلعه نویی و منصور ابراهیم زاده رودرروی هم می ایستند، دو مربی که سابقه همکاری با هم در تیم ملی را دارند. در سه مسابقه اخیر که این دو مقابل هم صف آرایی کرده اند، سهم امیر قلعه نویی یک پیروزی بوده و دو بار نیز به نتیجه تساوی دست یافته است. با این شرایط هر دو تیم از تساوی فراری اند و دنبال پیروزی هستند.

نمایی از دیدار رفت ذوب آهن - سپاهان که با نتیجه تساوی بدون گل به اتمام رسید

استقلال تهران - مس کرمان

استقلال 14 روز پس از شکست در شهرآورد 68 تهران به دیدار مس کرمان می رود. آبی پوشان غم شکست در بازی برابر پرسپولیس را خیلی زود با برتری پرگل مقابل ذرت کاران پارس آباد مغان به فراموش سپردند و حالا به جبران تمام ناکامی های اخیر در لیگ برتر می اندیشند. حریف روز چهارشنبه آبی پوشان مس کرمان است که روزهای خوبی را در فوتبال ایران پشت سر نمی گذارد. تیم لوکابوناچیچ به دنبال توقف در دیدار خانگی برابر پیکان تهران به رده شانزدهم جدول رده بندی سقوط کرده است و برای فرار از انتهای جدول چاره ای جز پیروزی در دیدارهای پیش رو ندارد، حتی اگر آن حریف تیمش استقلال باشد.

استقلال می تواند با شکست مس قعرنشین بازهم به رده سوم جدول بازگردد و با روحیه‌ای مضاعف خود را برای ورود به مسابقات لیگ قهرمانان آماده کند، آیا این انگیزه برای شکست حریف قعرنشین کافی نیست؟!

- برنامه دیدارهای هفته بیست و هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

چهارشنبه - 28/11/88

* سپاهان اصفهان - ذوب آهن اصفهان، ساعت 14:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* استقلال تهران - مس کرمان، ساعت 16:45، ورزشگاه آزادی تهران

جمعه - 30/11/88

* مقاومت شهید سپاسی شیراز - پرسپولیس، ساعت 14:30، ورزشگاه حافظیه شیراز

* پیکان قزوین - استقلال اهواز، ساعت 15:15، ورزشگاه شهید رجایی قزوین

* راه اهن شهرری - پاس همدان، ساعت 15:15، ورزشگاه اکباتان تهران

* ملوان بندرانزلی - استیل آذین تهران، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی بندرانزلی

* سایپا کرج - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15:15، ورزشگاه انقلاب کرج

* شاهین بوشهر - صبای قم، ساعت 15:15، ورزشگاه شهیدبهشتی بوشهر

* فولادخوزستان - ابومسلم خراسان، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی اهواز

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال:

1- سپاهان اصفهان 55 امتیاز

2- ذوب آهن اصفهان 46 امتیاز

3- پرسپولیس 43 امتیاز

4- استقلال تهران 40 امتیاز

5- استیل آذین تهران 39 امتیاز

14- سایپا کرج 29 امتیاز

15- فولادخوزستان 28 امتیاز - تفاضل گل 2-

16- مس کرمان 28 امتیاز - تفقاضل گل 8-

17- استقلال اهواز 28 امتیاز - تفاضل گل 14-

18- ابومسلم مشهد 21 امتیاز