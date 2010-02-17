پلنگ دره قم منطقه حفاظت شده شناخته شد

علیرضا نجیمی، در گفتگو با خبرنگار مهر در قم در همین خصوص بیان داشت: براساس مصوبه هیئت محترم دولت، منطقه شکار ممنوع پلنگ دره قم به منطقه حفاظت شده ارتقا سطح پیدا کرد.
وی اضافه کرد: این منطقه به عنوان اولین منطقه حفاظت شده در استان قم میباشد که مصوبه آن نیز اخیرا از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم همچنین گفت: به جهت اهمیت منطقه پلنگ دره تا پایان سال جاری و نیز در سال آینده دو پاسگاه محیط بانی در این منطقه ایجاد میشود.
وی با بیان این که در آینده نزدیک تعداد پرسنل حفاظتی این منطقه از 4 نفر به 10 نفر میرسد،گفت: اهمیت اصلی این منطقه در درجه اول به جهت داشتن پوشش گیاهی قوی موجود در آن است به گونهای که از مجموع 800 گونه گیاهی در کل استان قم 400 گونه گیاهی در این منطقه 32 هکتاری وجود دارد و این در حالی است که منطقه پلنگ دره تنها 2 درصد مساحت استان را تشکیل میدهد.
نجیمی همچنین با اشاره به وجود گونههای کمیاب جانوری در منطقه پلنگ دره قم ادامه داد: در حال حاضر انواع حیات وحش جانوری از جمله قوچ و میش، کله بز، عقاب طلایی، کبک و ... در این منطقه حفاظت شده وجود دارد.
منطقه پلنگ دره در 50 کیلومتری جنوب غربی استان قم در حاشیه جاده سلفچگان به دلیجان قرار دارد.
قم – خبرگزاری مهر: مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: منطقه پلنگ دره قم بر اساس مصوبه هیئت دولت، به عنوان منطقه حفاظت شده شناخته شد.
علیرضا نجیمی، در گفتگو با خبرنگار مهر در قم در همین خصوص بیان داشت: براساس مصوبه هیئت محترم دولت، منطقه شکار ممنوع پلنگ دره قم به منطقه حفاظت شده ارتقا سطح پیدا کرد.
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