نخستین همایش پزشکی از راه دور و سلامت برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر لیدا فدایی زاده - دبیر علمی همایش با اعلام این خبر افزود: این همایش از سوی پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی برگزار می شود.

وی اظهار داشت : کاربردهای تله مدیسین، استفاده از تله مدیسین در ICU ، تله مدیسین در بحران ها و اورژانس، تله کاردیولوژی و معرفی طرح مپاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از جمله مباحثی است که در این سمینار مورد بررسی قرار می گیرد.

دبیر علمی همایش پزشکی از راه دور و سلامت تاکید کرد: انجام مشاوره های پزشکی از راه دور موجب کاهش هزینه های درمانی و رفت و آمد بیماران به شهرهای بزرگ می شود و می تواند بیماران را در کوتاه مدت به نتیجه مطلوب برساند.

وی اضافه کرد: آشنا کردن سطوح مختلف کادر بهداشت و درمان با کاربردهای پزشکی از راه دور و مزایای استفاده از آن از اهداف برگزاری این همایش است و برای همه تخصص های رشته پزشکی، پزشکان عمومی، کارشناسان پرستاری، علوم آزمایشگاهی، دندانپزشکی، مهندسی پزشکی و IT قابل استفاده و دارای امتیاز بازآموزی است.

فدایی زاده گفت:‌ در این همایش اساتیدی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه خواجه نصیر، مرکز تحقیقات سازمان فضایی ایران، مرکز تحقیقات مخابرات ایران حضور دارند.