ایران می تواند قطب مداوی بیماران در منطقه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی در پیامی به اولین کنگره گردشگری سلامت و دومین کنگره مدیریت بیمارستانها، افزود: دستیابی به اهداف چشم‌انداز 30 ساله ایران بدون فراهم‌سازی خدمات سلامت موثر و عادلانه و با هزینه‌ای مناسب و آگاهی مردم امکانپذیر نیست.

در ادامه این پیام آمده است: وظیفه نظام سلامت در گسترش و ارتقا و اثربخشی خدمات بهداشتی حوزه سلامت اهمیت دارد و عملکرد نظام سلامت نقش مهمی را در ارتقاء شاخص‌های توسعه‌ انسانی و اهداف هزاره دارد.

وزیر بهداشت در این پیام افزوده است: با توجه به گستردگی توسعه بهداشت و درمان کشور، ارتقای خدمات بیمارستانی رکن اساسی در پیشرفت دارد که از شاخصهای مهم سلامت کشور است.

در این پیام آمده است: در شرایطی که بیش از 90 درصد زایمانها در بیمارستانهای کشور انجام می‌گیرد توسعه خدمات بهداشتی بیمارستانی اهمیت دارد که با همکاری نظاممند میان شبکه بهداشت و درمان، پزشک خانواده و سطوح خدمات بیمارستانی در قالب نظام ارجاع شاخصهای مرگ و میر را بهبود می‌بخشد.

دستجردی افزود: با توجه به محورهای تنظیم شده در کنگره مدیریت بیمارستانی بحثهای مفید و موثری در مدیریت بیمارستان‌ها صورت می‌گیرد و ارائه خدمات در قالب برنامه حاکمیت خدمات اعمال می‌شود که به کاربردن روش‌های مفید در بهبود منابع و تجهیزات در بیمارستانها از برنامه ‌های جدی برای وزارت بهداشت است.

در ادامه این پیام آمده است: گسترش گردشگری سلامت هم در برنامه چهارم توسعه و هم در برنامه پنجم توسعه مورد انتظار جدی سیاستگذاران بوده است که توسعه این خدمات بدون همکاری بخشهای نزدیک به موضوع گردشگری و سلامت امکانپذیر نخواهد بود و این کنگره فرصت مناسبی برای تعامل صاحبنظران بخشهای مرتبط خواهد بود.

وزیر بهداشت افزود: برنامه‌ های گردشگری سلامت بدون توجه به تاثیر آن در نظام سلامت کشور می‌‌تواند اثرات نامطلوبی به همراه داشته باشد که این کنگره فرصت مناسبی برای تبادل نظر بین صاحبنظران خواهد بود.

دستجردی در این پیام گفت: تجربه چند ساله کشور در مسیرهای توسعه در گردشگری سلامت مورد توجه بسیاری از سیاستگذاران بوده است و اخیراً توافقی با معاون رئیس جمهوری انجام گرفته و امید است کشور ایران با توجه به ظرفیت عظیمی که در بخش سلامت دارد با عنوان قطب مداوای بیماران در منطقه نقش حیاتی ایفا کند.