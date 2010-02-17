به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مفتح در نشست خبری امروز چهارشنبه خود با خبرنگاران که پس از تشکیل کمیسیون تلفیق برگزار شد ، اظهار داشت: میر کاظمی وزیر نفت در این جلسه بر لزوم سرمایه گذاری در حوزه بالادستی نفت برای افزایش استحصال و تولید نفت تاکید کرد.

وی در ادامه از سخنرانی مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در کمیسیون تلفیق خبر داد و گفت: ایشان بر اجرای قانون از سوی دولت در بودجه تاکید کرده و گفته است که باید لزوما هدفمند سازی یارانه ها در 5 گام اجرا شود و ضمنا باید اطلاع رسانی دقیق و گسترده ای انجام شود تا از تورم بیهوده جلوگیری به عمل آید.

مفتح با اشاره به حضور حمید رضا فولادگر رئیس کمیسیون نظارت بر اجرای اصل 44 در این کمیسیون گفت: ایشان نیز معتقد بودند که بودجه شرکت های دولتی رشد قابل توجهی داشته و در حالیکه رشد کلی بودجه 22 درصد بوده رشد اعتبارات شرکت های دولتی حدود 35 درصد بوده و به همین دلیل اعداد و ارقام ناشی از این رشد بودجه با اعداد و ارقام مندرج در بودجه مشخص نیست که چقدر از سهام شرکت های دولتی باید واگذار شود و این آمار دقیقی از خصوصی سازی را نشان نمی دهد.

مخبر کمیسیون تلفیق مجلس در ادامه از حضور کرد زنگنه رئیس سازمان خصوصی سازی در این کمیسیون خبر داد و گفت: ایشان نیز از روند خصوصی سازی شرکت های دولتی در این کمیسیون گزارشی ارائه کرده است.

وی در ادامه به حضور علی لاریجانی رئیس مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه سال 1388 اشاره کرد و گفت: از جمله مواردی که ایشان در آن جلسه مورد تاکید قرار دادند این بود که اساس کار در کمیسیون لایحه بودجه دولت باشد ولی چنانچه موردی که مغایر با اسناد بالادستی مثل چشم انداز 20 سال و سیاست های ابلاغی اصل 44 مغایرت داشت باید حذف شود.

مفتح در ادامه با اشاره به سخنان رئیس مجلس در این کمیسیون گفت: چنانچه دولت به موردی مثل فرهنگ و یا امور اجرایی توجه جدی کرد مجلس به آن کمک کند ولی این امر نباید مغایر با قوانین بالا دستی باشد. لاریجانی تاکید کرده است که دولت و مجلس با هماهنگی در راستای حل مشکلات مردم گام بردارند. لاریجانی همچنین در رابطه با کاهش اتکاء بودجه به نفت، بر برداشتن گام های بلند تاکید کرده است.

وی همچنین به حضور فرزین سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت در جلسه کمیسیون تلفیق اشاره و اعلام کرد که وی گفته است طرح هدفمند کردن یارانه ها و بازتوزیع یارانه ها در سال آینده از طریق خوشه بندی نبوده ولی اقشار محروم از این اعتبار بیشتر دریافت می کنند.

مفتح افزود: دولت برای هدفمند کردن یارانه ها 9 بسته سیاستی تدوین کرده است که سیستم بازتوزیع یکی از آن بسته ها است و از جمله دیگر بسته های سیاستی می توان به بسته حمایت از تولید، بسته ذخیره استهلاک، بسته سیاست های پولی و بسته تنظیم بازار نیز اشاره کرد.