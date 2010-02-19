صنعت اکوتوریسم ایلام نیازمند حمایت بخش خصوصی/ ایلام همچنان ناشناخته

علیرضا پوراحمد در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: یکی از بخشهایی که در صنعت توریسم مورد توجه گردشگران و جهانگردان قرار گرفته است صنعت اکوتوریسم است .

وی بیان داشت: اکوتوریسم واژه ایست که در فارسی با عنوان طبیعت گردی معنی می شود که جاذبه های آن شامل دو نوع جاذبه های تفرجی "Recteational Attraction " و جاذبه های طبیعی "Natural Attraction " است .

وی ادامه داد: بیابان گردی، طبیعت درمانی، غارنوردی، کوهنوردی، کوهپیمایی، ورزشهای آبی و طبیعت گردی از بخشهای اکوتوریسم است که موجب می شود این صنعت رو به شد دارای نشاط و لذات خاص خود باشد .

وی عنوان کرد: استان ایلام را باید در بخش گردشگری و اکوتوریسم "ناشناخته" کشور لقب داد زیرا شواهد نشان دهنده غنای استان در جاذبه های طبیعی بکر و ناشناخته زیادی است .

پوراحمد گفت: از نمونه های گردشگری بکر استان ایلام می توان به دریاچه دوقلوی سیاه گاو آبدانان به وسعت حدود سه هکتار در فاصله 24 کیلومتری بخش سراب باغ از توابع شهرستان آبدانان اشاره کرد .

وی ادامه داد: این دریاچه دارای دو دریاچه بیضی شکل است که توسط رودخانه سیاه گاو از هم جدا شده و این جاذبه طبیعی را به وجود آورده است .

وی بیان داشت: چشمه های قیر شهرستان دهلران که شامل سه چشمه اصلی بوده که آب گرم همراه با قیر طبیعی در آن جاری است و پس از بهم آمیختن به صورت حوضچه طبیعی سیاه رنگی با دبی 4-2 لیتر در ثانیه متجلی شده و از طریق یک راه خروجی از حوضچه جدا شده و آب گوگرددار با قیر در آن جریان می یابد .

پوراحمد عنوان کرد: غار شگفت انگیز زینه گان، غاری روباز است که بیش از یک کیلومتر طول دارد و دارای آب فراوان، دهلیزهای آب گیر، قندیل های متعدد و آبچک های طبیعی و بسیار جالب است .

وی ادامه داد: هوای داخل غار بسیار سرد و مطبوع است در حالی که منطقه صالح آباد در فصل تابستان حدود 40 درجه گرما دارد و اختلاف هوای بیرون غار با درون آن تقریباً 50 درجه است و به همین دلیل آن را غار بهشت می نامند و این غار یکی از جاذبه های مهم گردشگران استان ایلام است .

پوراحمد تصریح کرد: تفاسیر این نمونه ها، نشان می دهد استان ایلام دارای پتانسیلهای مختلف طبیعی جهت بکارگیری صنعت اکوتوریسم است.

وی گفت: با برنامه ریزی مدون، آموزش و فرهنگ سازی و با شناختی که از ایلامیان وجود دارد و عشق و دوستی آنان با طبیعت می توان افقی روشن در صنعت اکوتوریسم در استان ایلام شاهد بود .

پوراحمد بیان داشت: راه اندازی تورهای طبیعت درمانی در چشمه های آبگرم مهران و دهلران، تورهای کوهنوردی در کوه های کبیرکوه ، مانشت ، دالاهو و ... ، تورهای آبی در سدهای استان و رودخانه های کنـجانچم و سیمره، تورهای غارنوردی در غارهای زینه گان، کان گنبد، خفاش، بره زرد و ... می تواند از برنامه ها و تورهای متنوع طبیعت گردی در استان باشد .