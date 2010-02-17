سرمایه گذاران را نباید در بوروکراسی اداری درگیر کرد

محمد دادگو در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، نیاز پروژه های عمرانی شهر کرج به حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی را امری آشکار دانست و افزود: حضور بخش خصوصی در فعالیت های شهری محرک خوبی جهت بهبود کیفیت و کمیت اقدامات عمرانی است که باید مقدمات و زمینه آن را مهیا کرد.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاران رغبت چندانی به درگیر شدن در بوروکراسی اداری ندارند، بر لزوم تسهیل قوانین سرمایه گذاری و ارائه مشوق های لازم تاکید کرد.

دادگو، جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی را عامل توسعه پروژه های عمرانی شهر کرج معرفی کرد و اظهار داشت: بودجه عمرانی شهرداری محدود است و از طرفی در مقاطع مختلف زمانی همان بودجه نیز محقق نمی شود که معتقدم گره کار در جلب اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی است.

رئیس شورای شهر کرج بیان کرد: باید بستری فراهم شود تا افراد علاقه مند به سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی و شهری اعم از ایرانی، خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور با خیال آسوده سرمایه گذاری کنند و البته از این کار منفعت لازم را نیز برند.

دادگو در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه امروز چه در کرج، چه در تمام کلانشهرها و نیز در سایر کشورها، مدیریت شهری به دنبال جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی است تا به آبادانی شهرها شتاب بیشتری دهد، تحقق این مهم در لوای قوانین دست و پا گیر را امری محال توصیف کرد و بیان داشت: در حال حاضر موارد متعددی مشاهده می شود که سرمایه گذار پس از یک بار سرمایه گذاری قید هر گونه ادامه کار جدید را به علت موانع و مشکلات می زند.

وی با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهر و رفع موانع موجود گفت: در حال حاضر فرآیند سرمایه گذاری به خاطر سکوت های قانونی با مشکل روبه رو بوده و شورای شهر درصدد است تا قوانین را به گونه ای تصویب کند که ضمن رفع موانع موجود، مناسبات میان شهرداری و سرمایه گذار را در پروژه های عمرانی و خدماتی کلانشهر کرج به طور شفاف و دقیق مشخص شود.

دادگو تسهیل در امور سرمایه‌گذاران، درگیر نشدن سرمایه‌گذاران در بروکراسی اداری و توجه به اهداف سرمایه‌گذار را مهم‌ترین اصل در جذب سرمایه‌گذران خارجی عنوان کرد.