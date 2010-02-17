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۲۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۴:۰۹

دادگو:

سرمایه گذاران را نباید در بوروکراسی اداری درگیر کرد

سرمایه گذاران را نباید در بوروکراسی اداری درگیر کرد

استان تهران - خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر کرج گفت: نباید سرمایه گذاران را در بوروکراسی اداری درگیر کرد تا از انجام فعالیت اقتصادی پشیمان شوند.

محمد دادگو در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، نیاز پروژه های عمرانی شهر کرج به حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی را امری آشکار دانست و افزود: حضور بخش خصوصی در فعالیت های شهری محرک خوبی جهت بهبود کیفیت و کمیت اقدامات عمرانی است که باید مقدمات و زمینه آن را مهیا کرد.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاران رغبت چندانی به درگیر شدن در بوروکراسی اداری ندارند، بر لزوم تسهیل قوانین سرمایه گذاری و ارائه مشوق های لازم تاکید کرد.

دادگو، جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی را عامل توسعه پروژه های عمرانی شهر کرج معرفی کرد و اظهار داشت: بودجه عمرانی شهرداری محدود است و از طرفی در مقاطع مختلف زمانی همان بودجه نیز محقق نمی شود که معتقدم گره کار در جلب اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی است.

رئیس شورای شهر کرج بیان کرد: باید بستری فراهم شود تا افراد علاقه مند به سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی و شهری اعم از ایرانی، خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور با خیال آسوده سرمایه گذاری کنند و البته از این کار منفعت لازم را نیز برند.

دادگو در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه امروز چه در کرج، چه در تمام کلانشهرها و نیز در سایر کشورها،  مدیریت شهری به دنبال جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی است تا به آبادانی شهرها شتاب بیشتری دهد، تحقق این مهم در لوای قوانین دست و پا گیر را امری محال توصیف کرد و بیان داشت: در حال حاضر موارد متعددی مشاهده می شود که سرمایه گذار پس از یک بار سرمایه گذاری قید هر گونه ادامه کار جدید را به علت موانع و مشکلات می زند.

وی با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهر و رفع موانع موجود گفت: در حال حاضر فرآیند سرمایه گذاری به خاطر سکوت های قانونی با مشکل روبه رو بوده و شورای شهر درصدد است تا قوانین را به گونه ای تصویب کند که ضمن رفع موانع موجود، مناسبات میان شهرداری و سرمایه گذار را در پروژه های عمرانی و خدماتی کلانشهر کرج به طور شفاف و دقیق مشخص شود.

دادگو تسهیل در امور سرمایه‌گذاران، درگیر نشدن سرمایه‌گذاران در بروکراسی اداری و توجه به اهداف سرمایه‌گذار را مهم‌ترین اصل در جذب سرمایه‌گذران خارجی عنوان کرد.

کد مطلب 1036166

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