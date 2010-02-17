علی فیروزگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، افزود: توسعه ورزش و زیر ساختهای ورزشی بدون توجه کافی مسئولان در مرحله حرف باقی می ماند و به عمل نزدیک نخواهد شد.

وی با اشاره به قابلیتهای بالای ورزشکاران کرجی و افتخارات آن در رشته های مختلف ورزشی بیان کرد: زمینه رشد و تکاپوی بیشتر این استعدادها مهیاست و برای تحقق آن به امکانات بیشتری نیاز داریم.

فیروزگاه، ورزش را بازدارنده آسیب های اجتماعی در قشر جوان و نوجوان ارزیابی کرد و بیان داشت: روح ورزش با بدیها در تعارض است و ورزشکاران خود را به آفات اجتماعی و خطراتی که در جامعه وجود دارد، آلوده نمی کنند.

وی پیشنهاد کرد:بخشی از بودجه های فرهنگی کشور که در زمینه فرهنگ سازی و نیز جلوگیری از گرایش جوانان و نوجوان به بزه های اجتماعی هزینه می شود به توسعه امکانات ورزشی اختصاص یابد؛ چرا که علاوه بر سالم سازی جامعه، نسلی شاداب و پرانرژی برای مدیریت آینده کشور تربیت می یابد.

رئیس تربیت بدنی کرج با اشاره به تشکیل استان البرز و اختصاص بودجه های مستقل برای ورزش کرج آورد: افق ورزش در کرج روشن است و هر روز شاهد شکوفایی استعدادهای جدید ورزشی هستیم.

فیروزگاه فرمانداری، شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج، اعضای هیئت های ورزشی و... از حلقه های اتصالی دانست که اگر همکاری لازم را با اداره تربیت بدنی شهرستان کرج داشته باشند، می توان به آینده ورزش در شهرستان کرج امیدوارتر بود.