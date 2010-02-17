یک میلیارد تومان به مسجد حوض لقمان مشهد اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی درهمی ظهر چهارشنبه در مراسم بهره برداری از مسجد حوض لقمان در جمع مسئولین افزود: مسجد حوض لقمان با بودجه ای بیش از یک میلیارد تومان از سال 1383 آغاز شده و در حال حاضر به بهره برداری رسید.

مدیر اجرایی پروژه میدان شهدا مشهد تصریح کرد: این مسجد تاریخی با نمای بیرونی و داخلی مسجد با پوشش آجر، کاشی و تزئینات اسلامی است و این بنا با ظرافت های حجمی و ریزه کاری های پیش بینی شده در سیمای معماری، در تقابل با ساختمان های بزرگ اطراف خود به عنوان نقطه شاخصی در طرح است تا در ابتدای مسیر منتهی به حرم مطهر، برای تبدیل فضا به حال و هوای معنوی موثر باشد.

وی در ادامه گفت: ساختمان مسجد با دارا بودن کتابخانه و کلاس های آموزشی و امکانات مورد نیاز مسجد به مکان مناسبی جهت استفاده عموم و برگزاری مراسم مذهبی در طرح ویژه میدان شهدا تبدیل می شود.

مدیر اجرایی پروژه میدان شهدا در ادامه گفت: مسجد حوض لقمان با همکاری اوقاف که مسولیت مساجد را عهده داراست و یک خیر به بهرداری رسید.

محمد پژمان، شهردارمشهد در ادامه گفت: مساجد به عنوان پایگاه های اسلام علاوه بربرپایی نماز، منجر به تقویت و تعامل اجتماعی و رشد فرهنگ دینی و آگاهی مردم نیز می شوند.

وی با اشاره به این مطلب که امر نوسازی و بهبود شرایط مساجد از وضایف شهرداری است، تصریح کرد: در تلاشیم با حفظ موقعیت مساجد، در جهت بالابردن کیفیت مساجد اقدام نماییم.

پژمان افزود: از آنجا که مساجد به عنوان پایگاه هایی که از منظر فیزیکی نشانه هویت دینی ماست و هم با بهره گیری از معنویات سهم قابل توجهی در ارشاد و راهنمایی افراد جامعه دارد بایستی در جهت ارتقای کیفیت آنان کوشید.

این مسجد به دلیل حوضی که در انتهای زمین مسجد واقع شده است و به نام موذن مسجد، به نام لقمانی به این نام نامگذاری شده است.