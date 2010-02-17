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۲۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۵۸

منتقدان فیلم پولانسکی بخت اصلی دریافت خرس طلایی برلین می‌دانند

منتقدان فیلم پولانسکی بخت اصلی دریافت خرس طلایی برلین می‌دانند

"روح نگار" رومن پولانسکی که اکنون در حبس خانگی به سر می‌برد و فیلم رومانیایی "اگر بخواهم سوت بزنم ، سوت می‌زنم" بخت‌های اصلی دریافت خرس طلایی به حساب می‌آیند.

به گزارش مهر از خبرگزاری فرانسه در حالی که شصتمین دوره جشنواره بین المللی برلین به نیمه راه خود رسیده است ، منتقدان حاضر در جشنواره از فیلم "روح نگار" به عنوان یکی از فیلم‌های برجسته به نمایش درآمده و از بخت‌های جدی دریافت جایزه خرس طلایی نام می‌برند.

هیات هفت نفره داوران جشنواره به ریاست ورنر هرتسوگ فیلمساز نامدار آلمانی و با حضور رنی زلوگر بازیگر امریکایی برنده جایزه اسکار اسامی برندگان جوایز را روز شنبه و یک روز پیش از برگزاری مراسم اختتامیه اعلام می‌کنند.

تا این لحظه و بر اساس ستاره هایی که منتقدان جهانی در مجله اسکرین به فیلم‌های نمایش داده شده در جشنواره داده‌اند، دو فیلم "روح نگار " پولانسکی و درام رومانیایی "اگر بخواهم سوت بزنم ، سوت می زنم" بیشترین بخت را برای دریافت جوایز اصلی جشنواره دارند.

در فیلم "روح نگار " پولانسکی  ، پیرس برازنن و اوان مک گرگور به نقش آفرینی پرداخته‌اند.
کد مطلب 1036176

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