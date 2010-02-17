به گزارش مهر از خبرگزاری فرانسه در حالی که شصتمین دوره جشنواره بین المللی برلین به نیمه راه خود رسیده است ، منتقدان حاضر در جشنواره از فیلم "روح نگار" به عنوان یکی از فیلمهای برجسته به نمایش درآمده و از بختهای جدی دریافت جایزه خرس طلایی نام میبرند.
هیات هفت نفره داوران جشنواره به ریاست ورنر هرتسوگ فیلمساز نامدار آلمانی و با حضور رنی زلوگر بازیگر امریکایی برنده جایزه اسکار اسامی برندگان جوایز را روز شنبه و یک روز پیش از برگزاری مراسم اختتامیه اعلام میکنند.
تا این لحظه و بر اساس ستاره هایی که منتقدان جهانی در مجله اسکرین به فیلمهای نمایش داده شده در جشنواره دادهاند، دو فیلم "روح نگار " پولانسکی و درام رومانیایی "اگر بخواهم سوت بزنم ، سوت می زنم" بیشترین بخت را برای دریافت جوایز اصلی جشنواره دارند.
در فیلم "روح نگار " پولانسکی ، پیرس برازنن و اوان مک گرگور به نقش آفرینی پرداختهاند.
"روح نگار" رومن پولانسکی که اکنون در حبس خانگی به سر میبرد و فیلم رومانیایی "اگر بخواهم سوت بزنم ، سوت میزنم" بختهای اصلی دریافت خرس طلایی به حساب میآیند.
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