رسیدگی به فعالیتهای فرهنگی مورد بی توجهی قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی اکبر شعبانی فرد ظهر چهارشنبه در دیدار با رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشور در اراک با انتقاد از تعدد دستگاه های فرهنگی افزود: فعالیت ‌های فرهنگی کشور باید ساماندهی شود متولی مشخصی در امور فرهنتگی تعیین شود تا بودجه های فرهنگی به صورت هدفمند و بدور از موازی کاری به این بخش تزریق شود.

وی اضافه کرد: وجود دستگاه های متعدد فرهنگی در کشور سبب شده است با وجود صرف هزینه های گزاف در امور فرهنگی خروجی و برایند مناسبی از آن دیده نشود که می طلبد با رفع این نقص در حوزه فرهنگی نواقص هر چه سریعتر جبران شود.

شعبانی فرد با اشاره به حمایت های استان مرکزی از بخش فرهنگ استان گفت: در سال جاری 27 درصد از بودجه استان در بخش فرهنگی هزینه شده است ولی با این وجود به دلیل نبود برنامه ‌ریزی هدفمندی در این بخش نتایج ملموسی از این بخش دیده نشده است.

استاندارمرکزی عنوان کرد: خانه ‌های روستایی باید تقویت شود چرا که ریشه ‌های ایمان هنوز در این مناطق دست نخورده باقی مانده است که می طلبد در این زمینه اقدامات مناسبی از سوی سازمان تبلیغات اسلامی استان مرکزی صورت گیرد.

وی تاکید کرد: باید مردم را در راستای اجرای فعالیت‌ های قرآنی شرکت دهیم و برای ساخت خانه ‌های عالم و خانه ‌های قرآن روستایی از کمک‌ های مردمی و نیکوکاران استفاده کرد.

رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشور نیز گفت: در بخش فعالیت ‌های قرآنی با توجه به ظرفیت‌ ها و تلاش‌ های مسئولان این استان در دو سال گذشته رتبه اول را در سطح کشور به دست آورده است که این موضوع نشان دهنده تعامل مناسب میان سازمان تبلیغات اسلامی استان مرکزی با دستگاه های اجرایی خصئوصا استانداری مرکزی دارد.

مهدی قره شیخلو افزود: فعالیت‌ های قرآنی استان مرکزی فقط خاص استانداری یا نهاد ویژه ‌ای نیست، بلکه همه سازمان‌ ها برای ارتقاء امور قرآنی کشور باید تلاش کنند و امیدواریم همانند سال‌ های گذشته استانداری حمایت‌ های خود را ادامه دهد.

وی تصریح کرد: درباره تربیت نیرو‌های کارشناس قرآن، تولیدات قرآنی و فرهنگی برنامه ‌های مختلفی را در استانهای

مدیرکل تبلیغات اسلامی مرکزی نیز گفت: در دو سال گذشته 90 مؤسسه و خانه قرآن روستایی در استان مرکزی تاسیس شده است که از این تعداد، 30 مؤسسه قرآنی و 60 خانه قرآن روستایی تشکیل و هم اینک در همه شهرهای این استان کارشناس قرآن کریم مستقر است.

وی افزود: اتحادیه مؤسسات و مراکز قرآنی و کانون مداحان از دیگرتشکل های دینی اداره ‌کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی است که باید همه فعالیت ‌های قرآنی استان با نظر اعضاء این اتحادیه هماهنگ شود.

وی از برپایی 70 محفل انس با قرآن طی سال جاری خبر داد و تصریح کرد: طی سال جاری هزار و 276 کلاس آموزش قرآن کریم با هماهنگی خانه‌ های قرآن روستایی در سطح استان تشکیل وهزار و 140 معلم قرآن به منظور تربیت قرآن ‌آموزان جذب شده اند ضمن اینکه 26 دوره تربیت معلم قرآن کریم نیز در این مدت در استان مرکزی برگزار شده است.

رضائیان عنوان کرد: با برپایی کلاس ‌های آموزش قرآن توسط اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی، دو هزار و 500 نفر از کارمندان دولت در کلاس‌ های ضمن خدمت آموزش های قرآنی دریافت کردند ضمن اینکه دو میلیارد و 500 میلیون ریال نیز برای فعالیت‌ های قرآنی استان در سال جاری صرف شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مرکزی افزود: استان مرکزی زمینه خوبی برای کارهای فرهنگی و قرآنی دارد و اگر بتوانیم فعالیت ‌های قرآنی استان را با اتحادیه مؤسسات و مراکز قرآنی و کانون مداحان هماهنگ کنیم، شاهد گسترش این فعالیت‌ ها در استان مرکزی خواهیم بود.