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۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۹:۳۶

صادرات کالاهای غیرنفتی در گیلان افزایش یافت

صادرات کالاهای غیرنفتی در گیلان افزایش یافت

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی گیلان گفت: میزان صادرات کالاهای غیر نفتی استان گیلان طی 10 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن 26 درصد و از نظر ارزش 10 درصد رشد را نشان می ‌دهد.

سیاوش امینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مدت  512 هزار و 308 تن انواع کالاهای غیرنفتی شامل انواع خشکبار، صنایع غذایی، محصولات کشاورزی، مصالح ساختمانی، محصولات پلاستیکی و ملامین، مواد معدنی، شیشه و آیینه و محصولات صنعتی به ارزش 357 میلیون و 260 هزار و 467 دلار به کشورهای آذربایجان، روسیه، امارات، عراق و سایر کشورهای آسیای میانه صادر شده است.

وی همچنین به ارزش تجارت چمدانی از گمرکات مرزی استان گیلان اشاره کرد و اظهارداشت: طی 10 ماهه سال جاری با 19 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 23 میلیون و 889 هزار و 865 دلار رسیده است.

رئیس سازمان بازرگانی گیلان یاد آورشد: از مجموع کل صادرات غیرنفتی استان در 10 ماهه امسال، مقدار 14 هزار و 599 تن کالا به صورت تجارت چمدانی صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب 16 و 19 درصد رشد داشته است.
کد مطلب 1036186

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