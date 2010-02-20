صادرات کالاهای غیرنفتی در گیلان افزایش یافت

سیاوش امینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مدت 512 هزار و 308 تن انواع کالاهای غیرنفتی شامل انواع خشکبار، صنایع غذایی، محصولات کشاورزی، مصالح ساختمانی، محصولات پلاستیکی و ملامین، مواد معدنی، شیشه و آیینه و محصولات صنعتی به ارزش 357 میلیون و 260 هزار و 467 دلار به کشورهای آذربایجان، روسیه، امارات، عراق و سایر کشورهای آسیای میانه صادر شده است.

وی همچنین به ارزش تجارت چمدانی از گمرکات مرزی استان گیلان اشاره کرد و اظهارداشت: طی 10 ماهه سال جاری با 19 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 23 میلیون و 889 هزار و 865 دلار رسیده است.

رئیس سازمان بازرگانی گیلان یاد آورشد: از مجموع کل صادرات غیرنفتی استان در 10 ماهه امسال، مقدار 14 هزار و 599 تن کالا به صورت تجارت چمدانی صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب 16 و 19 درصد رشد داشته است.