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۲۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۲۳

استاد دانشگاه گیلان نویسنده برتر پایگاه استنادی جهان اسلام شد

استاد دانشگاه گیلان نویسنده برتر پایگاه استنادی جهان اسلام شد

رشت - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان به عنوان یکی از 10 نویسنده برتر پایگاه استنادی جهان اسلام در رشته علوم انسانی انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، " فرهاد رحمانی نیا " عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان با ارائه 48 مقاله علمی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ( ISC ) به عنوان یکی از 10 نویسنده پرتألیف کشوردر رشته های علوم انسانی معرفی شده است.

بنا بر آمار مندرج در نمایه ISC  " فرهاد رحمانی نیا " رتبه سوم گروه علوم انسانی را با چاپ 48 مقاله کسب کرد، رحمانی نیا عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان و دارای مرتبه علمی استادی است و در حال حاضر سمت ریاست دانشکده تربیت بدنی را نیز برعهده دارد.

کد مطلب 1036192

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