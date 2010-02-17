استاد دانشگاه گیلان نویسنده برتر پایگاه استنادی جهان اسلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، " فرهاد رحمانی نیا " عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان با ارائه 48 مقاله علمی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (

ISC

) به عنوان یکی از 10 نویسنده پرتألیف کشوردر رشته های علوم انسانی معرفی شده است. بنا بر آمار مندرج در نمایه

ISC

" فرهاد رحمانی نیا " رتبه سوم گروه علوم انسانی را با چاپ 48 مقاله کسب کرد، رحمانی نیا عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان و دارای مرتبه علمی استادی است و در حال حاضر سمت ریاست دانشکده تربیت بدنی را نیز برعهده دارد.