توسعه صنایع تبدیلی محصول فندق نیازمند حمایت بانکهاست

ایرج بنیادی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: اگر سرمایه گذاران با دریافت وامهای بانکی وارد عرصه تولید شوند، کشور از واردات فرآوری محصولات فندق بی نیاز و همچنین مشکل بیکاری تا حدودی حل خواهد شد.

وی ادامه داد: اگر صنایع تبدیلی فندق در گیلان شکل بگیرد، ارزش افزوده هر کیلو فندق چندین برابرمی شود و سود اقتصادی آن به گیلان برمی گردد، این در حالیست که تاسیس این صنایع با ایجاد فرصتهای شغلی جدید می توانند به حل مشکل بیکاری نیز کمک کند.

معاون جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه ترکیه با ایجاد صنایع تبدیلی فندق، درآمد های هنگفتی از فرآوری این محصول کسب می کند، یاد آور شد: کشور ترکیه با تولید سالانه 500 هزار تن فندق بزرگترین تولید کننده این محصول در جهان است، با این وجود به علت گستردگی صنایع تبدیلی اش قادر به تامین همه فندق مورد نیازش نیست و از ایران فندق وارد می کند.