کشف دلیل علمی برای ولخرجی

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان موسسه فناوری کالیفرنیا پس از بررسی بر روی دو بیماری که "بادامه مغز" آنها دچار آسیب شده بود به کشف غیرمنتظره ای رسیدند.

این دو بیمار زن از یک آسیب نادر که جراحاتی را تنها در بادامه مغز و نه سایر قسمتهای ماده خاکستری ایجاد می کند رنج می برند.

این دو زن نسبت به سایر افراد ترس کمتری در از دست دادن پول دارند و بنابراین بیش از دیگران با خطر ولخرجی و خریدهای دیوانه وار مواجهند.

این محققان در این خصوص توضیح دادند که جراحات در سطح بادامه با رفتارهای بی ملاحظه ارتباط دارد که خطر از دست دادن پول از جمله این رفتارها است.

براساس گزارش Scientific American، برای بررسی تفاوتهای میان این دو بیمار و سایر افراد، این محققان یکسری از آزمایشات را تجویز کردند و دریافتند زمانی که این دو زن در معرض خطر از دست دادن پول قرار داشتند همچنان به انجام آزمایش ادامه می دادند.

به گفته این محققان، اگر بادامه مغز درست کار کند افراد در مواجهه با از دست دادن پول ترس بیشتری از خود نشان می دهند و به بیانی ساده، بادامه همانند یک سوپاب اطمینان عمل می کند.