15 میلیون خانوار ایرانی از نعمت گاز برخوردارند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، مجتبی شیخ بهایی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر افزود: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 46 هزار و 500 مشترک گاز طبیعی در کشور وجود داشت و امروزه به برکت انقلاب اسلامی 7 میلیون و 350 هزار مشترک رسیده و قابلیت افزایش تا 12 میلیون مشترک را نیز برخوردار است.

وی با بیان اینکه ظرفیت پالایشگاهی گاز کشور از 36 میلیون مترمکعب گاز قبل از انقلاب اسلامی به 540 میلیون مترمکعب رسیده است، اظهار داشت: پیش از انقلاب طول خط انتقال و توزیع گاز دو هزار و 900 کیلومتر بوده اما در حال حاضر این میزان به 32 هزار کیلومتر رسیده است .

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: ایستگاه تقویت فشار گاز نیز از 8 ایستگاه به 62 ایستگاه، تعداد پالایشگاه گاز از یک پالایشگاه به 13 پالایشگاه، تعداد نیروگاه ها از دو نیروگاه در سطح کشور به 55 نیروگاه و تعداد ایستگاه CNG از دو ایستگاه به 21 ایستگاه افزایش یافته است.

شیخ بهایی افزود: همچنین 170 هزار کیلومتر شبکه گاز شهری در کشور اجرا شده که این رقم در قبل از انقلاب تنها دو هزار کیلومتر بوده است .

وی با اشاره به اینکه 62 درصد از انرژی کشور از گاز تامین می‌ شود، اظهار داشت: در زمینه گازرسانی به صنایع نیز اکنون 24 هزار و 733 مورد گازرسانی صورت گرفته و یا در حال گازرسانی هستیم، که قبل از انقلاب بسیار کم و به اندازاه تعداد انگشتان دست بود.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در خصوص صادرات و واردات نیز گفت: در زمینه واردات گاز امسال 25 درصد کاهش و در زمینه صادرات 35 درصد صادرات داشته ایم .

در پایان این مراسم از تلاش 31 ماهه مهندس اسماعیل مفرد بوشهری تجلیل و غلامعباس حسینی به عنوان سرپرست شرکت گاز استان بوشهر معرفی شد.