لوک بسون هم سراغ فیلم سه بعدی رفت

به گزارش مهر از امپایر آنلاین استودیوی یوروپا کورپ فرانسه متعلق به لوک بسون تهیه کنندگی فیلمی با عنوان "جایگاه 8" را بر عهده گرفته و بسون دو کارگردان نو خاسته انگلیسی به نام های استفن سنت لجر و جیمز مدرکه را برای نگارش فیلمنامه و کارگردانی "جایگاه 8" برگزیده است.



سنت لجر و مدر پیش از این فیلم کوتاه پانزده دقیقه ای "تنها دعا کن" را ساخته اند.مراحل تکمیل جلوه های ویژه رایانه‌ای فیلم از هم اکنون و پیش از آغاز فیلمبرداری در اوائل تابستان شروع شده است.



"جایگاه 8" فیلمی انگلیسی زبان با بودجه ای 30 میلیون دلاری است و پخش کنندگان آمریکایی از هم اکنون به دنبال خرید حقوق پخش جهانی فیلم هستند.



بسون اعلام کرده که در مقام تهیه کننده حال و هوایی مفرح بر فیلمنامه حاکم ساخته است.



