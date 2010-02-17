رئیس جدید روابط عمومی استانداری تهران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که مرتضی تمدن استاندار تهران و معاون سیاسی استاندار و برخی مسئولین و کارکنان روابط عمومی حضور داشتند، وی با برشمردن اهمیت کار روابط عمومی در برقراری تعامل میان دستگاه ها و مردم و انعکاس فعالیت ها و خدمات دولت گفت: کار روابط عمومی باید از طریق عناصر حرفه ای که دارای سعه صدر بوده و بتواند در حوزه اطلاع رسانی اثر بخشی باشند اداره شود.

وی همچنین خواستار تعامل بهتر روابط عمومی استانداری تهران با سایر روابط عمومی دستگاه های دولتی و ارتباط مناسب و سازنده با مردم و رسانه ها شد.

استاندار تهران در این جلسه محمد حسین شفیق را به عنوان رئیس جدید روابط عمومی و مشاور استاندار معرفی و از خدمات بایبوردی رئیس سابق روابط عمومی قدردانی کرد.

محمد حسین شفیق از خبرنگاران با سابقه واحد مرکزی خبر بوده که از سال 79 در عرصه رسانه حضور داشته و خبرگزاری مهر برای این همکار رسانه ای آرزوی موفقیت دارد.