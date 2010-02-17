2270 کیلوگرم مواد مخدر در آذربایجان غربی کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرهنگ کریم اکبری ظهر چهارشنبه در مراسم امحا 456 کیلوگرم انواع مواد مخدر در ارومیه افزود: طی سه ماهه گذشته بیش از دو تن هروئین صنعتی و سنتی، کریستال، شیشه و حشیش طی یک هزار و 254 عملیات از قاچاقچیان کشف و ضبط شده است.

وی از متلاشی شدن 23 باند تهیه و توزیع مواد مخدر طی این مدت خبر داد و افزود: 177 نفر معتاد، یک هزار و 218 نفر توزیع کننده و 266 نفر نگهدارنده، 11 قبضه انواع اسلحه و 15 خودرو در نتیجه اجرای این عملیات دستگیر و توقیف شده است.

وی با اشاره به کشف 10 تن مواد مخدر در استان طی 10 ماهه اول سالجاری بیان داشت: متاسفانه در حال حاضر آذربایجان غربی به محل ترانزیت و تبدیل مواد مخدر در کشور تبدیل شده است که این امر لزوم توجه جدی مسئولان و تخصیص اعتبارات ویژه را ضروری می کند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی 35 درصد زندانیان استان را مجرمان مواد مخدر عنوان کرد و بیان داشت: بیش از 60 درصد زندانیان دارای جرایم مرتبط با مواد مخدر هستند.

معاون عمومی و انقلاب دادستان ارومیه نیز با اشاره به اینکه با ورود نیروهای آمریکایی به افغانستان کشت، توزیع و عرضه مواد مخدر طی سالهای اخیر افزایش یافته است، اظهار داشت: دشمنان با هدف از بین بردن توسعه اقتصادی استان، شرف و ناموس جوانان، مواد مخدر را به کشور وارد می کنند.

محمد چابک با تاکید بر آگاه‌سازی جوانان نسبت به مضرات استفاده از مواد مخدر گفت: متاسفانه نبود توان مالی معتادان برای ترک اعتیاد یکی از معضلات اساسی است.

وی با بیان اینکه مردم جامعه نقش موثری در کاهش اعتیاد به مواد مخدر در جامعه دارند، خاطر نشان کرد: خانواده‌ها باید در راستای آگاه‌سازی فرزندان خود از افتادن به دام مواد مخدر تلاش کنند.

در ادامه این مراسم 456 کیلوگرم مواد مخدر از نوع حشیش، هروئین فشرده و سنتی، کریستال و شیشه در پارک استقلال شهرستان ارومیه با حضور جمعی از مسئولان استانی و مردم امحا شد.